Rocky III: Sylvester Stallone svela il segreto della stazza di Hulk Hogan in una foto del backstage

in attesa dell'uscita del director's cut di Rocky IV, Sylvester Stallone ha svelato un piccolo segreto sulla stazza di Hulk Hogan in una foto backstage di Rocky III.

Sylvester Stallone ha svelato un gustoso retroscena sulle riprese di Rocky III e sul suo rivale Hulk Hogan, imponente wrestler prestato al grande schermo per l'occasione. Il segreto dell'altezza di Hulk Hogan nel film è stato rivelato in una foto del backstage pubblicata su Instagram.

La foto in questione mostra Sylvester Stallone e Hulk Hogan l'uno di fronte l'altro sul ring in attesa del ciak. ebbene, per sembrare molto più alto di Rocky Balboa, Hogan si trova sopra una pedana. La foto è accompagnata dalla scritta:

"Tanto vale svelare un altro segreto prima dell'uscita di Rocky IV".

La serie di film di Rocky presenta una serie di incontri memorabili e il combattimento selvaggio tra Balboa di Sylvester Stallone e Thunderlips di Hulk Hogan è sicuramente uno dei migliori. Uno degli aspetti più divertenti del combattimento è che mette il pugile italoamericano di fronte a un avversario molto più imponente di lui. Anche se la differenza di dimensioni tra i due non è così grande come si potrebbe immaginare.

Di fatto, è vero che Sylvester Stallone e il wrestler Hulk Hogan non sono esattamente della stessa taglia. Mentre l'altezza del divo si aggira sul metro e 76, Hulk Hogan sfiora i due metri. La produzione di Rocky III ha giocato ulteriormente su questo aspetto accentuando la differenza con una pedana strategica.

Nel post, Sylvester Stallone fa riferimento all'uscita del Directors's Cut di Rocky IV, a cui ha lavorato a lungo. MGM ha svelato il trailer del director's cut Rocky V. Drago, che uscirà nelle sale americane con un'uscita evento l'11 novembre per poi approdare in home video.