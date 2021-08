Rocky III: la scena che fece arrabbiare la madre di Mr. T alla premiere

In occasione della premiere di Rocky III, la madre di Mr. T è rimasta talmente colpita in negativo da una sequenza con il figlio da aver abbandonato la proiezione prima della sua conclusione.

Ogni scarrafone è bello a mamma sua. Si tratta di una frase la cui validità è universale. Nulla toglie, però, che certe mamme rimangano deluse dal comportamento dei loro figli. Ad esempio, durante la premiere di Rocky III nel 1982, la madre di Mr. T rimase a tal punto delusa da una scena che vede il figlio come protagonista da aver abbandonato la proiezione prima della conclusione del film.

Un irresistibile Gary Coleman a confronto con Mr. T in Arnold

Nel corso di un'intervista rilasciata da Mr. T a proposito di Rocky III, l'attore ha raccontato di aver portato sua madre alla premiere del film. Durante la scena in cui l'interprete, nei panni di Clubber Lang, lancia verso Adriana irripetibili offese, sua madre si è rivolta nei suoi confronti e ha dichiarato: "Non ti ho educato in questo modo! Non avresti dovuto rivolgere parole del genere a una signorina!". Dopo aver pronunciato questa frase, la madre di Mr. T ha abbandonato la proiezione prima della conclusione del film.

Rocky III ha raggiunto la notorietà grazie alla canzone Eye of the Tiger e, al botteghino, si è rivelato essere un successo superiore persino a Rocky II. Il film si è confermato come il più alto incasso al box-office del 1982 e ha ottenuto tre nomination ai Premi Oscar.

