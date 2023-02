Rocky: sapevate che il franchise cinematografico è stato salvato da Happy Days?

A discapito dell'enorme successo raccolto negli anni, la saga cinematografica di Rocky molto probabilmente non sarebbe la stessa se non fosse stata salvata da un particolare legame con Happy Days. Al centro di questa storia troviamo Sylvester Stallone, Henry Winkler e qualche incertezza iniziale in termini di diritti.

Sylvester Stallone in Rocky

Non tutti sanno che Sylvester Stallone ha chiesto ad Henry Winkler di proporre la sceneggiatura di Rocky ai vertici della ABC. Nel 1974 l'attore aveva conosciuto il collega sul set di Happy Days - la banda dei fiori di pesco (The Lords of Flatbush in originale), suggellando una duratura amicizia.

I dirigenti, incuriositi dalla sceneggiatura di Stallone, hanno quindi accettato di investirci con l'idea di farne un film per il piccolo schermo. Quando, però, la ABC ha detto di volerla riscrivere, Stallone ha dovuto chiedere ad Henry d'intervenire di nuovo, riottenendo i diritti grazie alla grande fama che Winkler aveva in quel periodo con Happy Days. Molto probabilmente, se fossero riusciti a riscrivere Rocky, non avremmo mai avuto la storia che tutti conosciamo, e che oggi continua a far parlare di sé grazie ai sequel di Creed.