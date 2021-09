Rocky: i cimeli personali di Sylvester Stallone all'asta

Sylvester Stallone ha messo all'asta numerosi cimeli della sua carriera cinquantennale inclusi oggetti del franchise di Rocky. Stallone ha interpretato il pugile italoamericano di Philadelphia in 8 film, incluso Creed, del 2015. L'ultima apparizione del personaggio è stata in Creed II del 2018, dove il pugile è uscito dai riflettori. Stallone che ha annunciato che non sarebbe tornato per Creed III.

Sylvester Stallone in Rocky

Come rivelato da Collider, Julien's Auctions, la casa d'aste delle star, ha annunciato un'asta con oggetti appartenenti alla collezione privata di Sylvester Stallone donati dal divo. Intitolata "Property from the Life and Career of Sylvester Stallone, l'asta concluderà la stagione 2021.

Faranno parte dell'asta anche memorabilia provenienti dai film Rambo, Dredd, Demolition Man e The Expendables, ma il bottino più ricco è composto dai cimeli del franchise di Rocky, inclusi guantoni e stivaletti usati dal divo sul ring, note scritte a mano da Stallone. Ecco il comunicato diffuso dal presidente di Julien's Auctions:

"Sylvester Stallone è una delle grandi icone e immensi talenti del 20° e 21° secolo, l'epitome di una superstar di Hollywood. Con una carriera straordinaria iniziata più di 50 anni fa e che non accenna a fermarsi, ha cambiato il mondo e l'universo dei film d'azione regalandoci due dei più grandi e duraturi eroi e simboli culturali di Hollywood, Rocky e Rambo. Julien's Auctions è orgogliosa di presentare questa asta epica che proviene interamente dalla collezione personale di questo uomo magnanimo, il mito, la leggenda, Sylvester Stallone".

Property from the Life and Career of Sylvester Stallone sarà in mostra alle Mall Galleries di Londra dal 16 al 24 settembre e a Julien's Auctions, in California, dal 29 novembre al 3 dicembre. L'asta inizia il 2 dicembre.