Rocky: il film Amazon sulla realizzazione del cult di Sylvester Stallone ha trovato il suo Apollo Creed

Stephan James è stato scelto per recitare al fianco di Anthony Ippolito in I Play Rocky, film di Amazon MGM Studios che racconta il processo di lavorazione di Rocky.

Peter Farrelly, regista di Green Book, si occuperà della regia del film con James nel ruolo di Carl Weathers, l'attore che interpretò Apollo Creed, avversario e poi amico di Balboa nella saga.

Il personaggio di Carl Weathers nel film sulla lavorazione di Rocky

All'epoca, Carl Weathers era un ex giocatore di football riciclatosi come attore e Sylvester Stallone lo scelse per interpretare Apollo Creed, campione dei pesi massimi e antagonista dello sfavorito Rocky nel primo film di John G. Avildsen.

Sylvester Stallone e Carl Weathers in Rocky

Tornò a recitare nei panni di Creed anche nei successivi tre film, fino alla morte del personaggio in Rocky IV, uscito nel 1985. L'eredità di Apollo è stata portata avanti da Michael B. Jordan nella saga Creed, in cui interpreta il figlio di Apollo, Adonis Creed.

La carriera di Stephan James e il progetto del film su Rocky

Stephan James è noto per aver recitato in Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, nella serie Homecoming di Sam Esmail, che gli ha permesso di ricevere una candidatura al Golden Globe.

Dopo aver recitato a protagonista nel dramma Ricky, tornerà presto al fianco di Alan Ritchson in War Machine su Netflix. I Play Rocky racconta la vera storia di un attore sconosciuto (Sylvester Stallone interpretato da Anthony Ippolito), convinto di non essere soltanto destinato a scrivere Rocky ma anche ad interpretarlo.

Stallone scommise su stesso e il risultato fu incredibile, cambiandogli per sempre la vita e facendo di Rocky Balboa un'icona della cultura pop. La saga di Rocky ha consacrato Sylvester Stallone come leggenda di Hollywood e il franchise è tutt'oggi uno dei più redditizi nella storia del cinema, con un incasso complessivo di 1,7 miliardi di dollari.