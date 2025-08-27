Sylvester Stallone ha trovato il suo erede? Ecco chi interpreterà la star nel film sul making of di Rocky

Sylvester Stallone avrà il volto del giovane attore Anthony Ippolito sul set del film I Play Rocky, che verrà diretto dal regista Peter Farrelly.

Il progetto, dedicato al making of del film cult, verrà prodotto da Amazon MGM Studios e nel team della produzione ci sono anche Toby Emmerich e Christian Baha.

Cosa racconterà il film su Rocky

La sceneggiatura di I Play Rocky è stata firmata da Peter Gamble e sul grande schermo si racconterà la storia di Sylvester Stallone, che verrà interpretato da Anthony Ippolito, convinto di essere in grado di diventare una star. L'attore, dopo aver firmato la sceneggiatura del film sul pugile Rocky Balboa, non ha accettato di lasciare interpretare il ruolo a un altro attore, andando contro tutte le opinioni dei produttori e degli studios.

Il franchise di Rocky, distribuito da United Artists e MGM, ha avuto un enorme successo arrivato a quota 1.7 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo. La cifra comprende anche gli spinoff di Creed - Nato per combattere.

Il passaggio di consegne

Sylvester Stallone ha scritto la sceneggiatura ed è stato il protagonista di Rocky, arrivato nelle sale nel 1976 e in grado di ottenere anche il premio Oscar come Miglior Film.

Una foto di Anthony Ippolito

Anthony Ippolito, che interpreterà ora l'icona del cinema nel nuovo progetto cinematografico, è conosciuto dal pubblico televisivo in occasione della miniserie The Offer, targata Paramount+, che raccontava la creazione del capolavoro del cinema Il Padrino e in cui ha avuto la parte di Al Pacino. Il giovane attore sarà quindi nuovamente coinvolto in un progetto dedicato al dietro le quinte di una delle opere cinematografiche che hanno conquistato numerose generazioni di spettatori. Tra i suoi progetti anche il film prodotto per Netflix intitolato Purple Hearts, di cui potete leggere la nostra recensione.