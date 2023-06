Rocketman, stasera su Canale 5: cast, recensione e trama del film sulla vita di Elton John

Stasera Canale 5 in prima serata manda in onda Rocketman: trama, cast e recensione del biopic sulla vita di Elton John.

Rocketman è il film che Canale 5 manda in onda stasera, 11 giugno, in prima serata. Il film è diretto da Dexter Fletcher. Lee Hall ha scritto la sceneggiatura. Matthew Margeson ha curato la colonna sonora. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Rocketman: Taron Egerton durante una sequenza

Rocketman: Trama

Biopic musicale dedicato alla vita di Elton John. Il film prende il via quando l'artista, ad appena 11 anni, vince una borsa di studio alla Royal Academy of Music e descrive la sua infanzia per poi passare alla giovinezza ribelle, al travestitismo e al look eccentrico, all'età adulta e ai numerosi successi in campo musicale.

Rocketman: un'immagine del film con Taron Egerton

Rocketman: Curiosità

Rocketman è stato distribuito in Italia a partire dal 29 maggio 2019. La pellicola, il 17 maggio, era stata presentata in anteprima mondiale e fuori concorso al Festival di Cannes 2019.

Il film ha vinto l'Oscar2020 per la miglior canzone - (I'm Gonna) Love Me Again - scritta da Elton John e Bernie Taupin.

Elton John è stato coinvolto attivamente nella produzione del film. Ha lavorato come produttore esecutivo ed è stato incluso nella scelta del cast e nella supervisione della colonna sonora. Inoltre, ha fornito a Taron Egerton (che interpreta Elton John nel film) consigli personali su come interpretare il personaggio.

Taron Egerton ha cantato tutte le canzoni nel film Rocketman. Ha trascorso mesi a lavorare con un insegnante di canto per padroneggiare lo stile vocale di Elton John e ha registrato le sue versioni delle canzoni per la colonna sonora del film.

Taron Egerton ha vinto il Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale

Rocketman: Taron Egerton in una foto del film

Rocketman: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity. Qui invece trovate la nostra recensione di Rocketman

Rocketman è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Metacritic ha ottenuto un voto di 69 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.3 su 10

Rocketman: Taron Egerton durante un'immagine del film

Rocketman: Interpreti e personaggi