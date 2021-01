Rocketman: stasera su Canale 5 in prima visione il biopic su Elton John

Stasera su Canale 5, alle 21:30 e in prima visione free, va in onda Rocketman, il biopic premio Oscar che racconta la vita e la carriera di Elton John.

Elton John farà compagnia al pubblico Mediaset, stasera su Canale 5 dalle 21:30, grazie a Rocketman, il biopic, in prima visione free, vincitore di un Oscar per la canzone (I'm Gonna) Love Me Again, composta appositamente per il film, cantata in duetto dallo stesso Elton John insieme a Taron Egerton.

Rocketman

Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes nel 2019, il film è dedicato alla vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton, premiato con il Golden Globe come migliore interprete in un film musicale. Rocketman è un affettuoso racconto della storia del re del pop, a partire dalle sue prime esperienze alla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli Anni '80. Una vita complessa, quella di Elton, che da ragazzo timido e impacciato diverrà un'icona globale, alle prese con alcolismo e tossicodipendenza. Dipendenze che riuscirà a superare, così come a vivere apertamente la sua omosessualità, diventando un modello e una fonte d'ispirazione per tante generazioni a venire.

Accolto molto positivamente da pubblico e critica, tuttavia il film ha dovuto far fronte ad alcune controversie: bandito in Egitto e Isole Samoa per l'omosessualità del protagonista, in Russia Rocketman è stato proiettato con parecchi minuti in meno. Sono state eliminate infatti le scene che fanno esplicito riferimento all'omosessualità di Elton John e all'abuso di droghe, compresa la didascalia finale in cui si dice che oggi il re del pop vive felicemente con marito e figli.