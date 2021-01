Rocketman: Rami Malek doveva apparire nel film nel ruolo di Freddie Mercury

Dexter Fletcher, il regista di Rocketman, ha rivelato che Rami Malek, nei panni di Freddie Mercury, ha quasi ottenuto un cameo nel suo film biografico sulla vita di Elton John. "A un certo punto ho avuto un'idea: nella scena in cui Elton si trova in un ristorante con sua madre", ha spiegato il regista a Gay Star News. "avevo deciso di inserire una sequenza in cui John Reid and Freddie lo salutano da un altro tavolo."

Cannes 2019: Elton John sul red carpet di Rocketman

Reid, agente e produttore discografico, ha gestito John per più di 30 anni, con una breve sovrapposizione di tre anni negli anni '70, in cui ha rappresentato anche i Queen. Reid è interpretato da Aidan Gillen in Bohemian Rhapsody e da Richard Madden in Rocketman.

Fletcher alla fine ha deciso di non includere la scena: "Riflettendoci bene sarebbe stata un po' pretenziosa, ho preferito evitare." Il regista è entrato a far parte della produzione di Bohemian Rhapsody dopo il licenziamento di Bryan Singer; il film è diventato un enorme successo al botteghino, ottenendo anche quattro premi Oscar, tra cui quello come miglior attore per Malek.

Rocketman

Sul sito web dell'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il film ha un punteggio di approvazione dell'89% sulla base di 378 recensioni, con una valutazione media di 7,60 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Ci vorrà molto, molto tempo prima che un film biografico riesca a catturare gli alti e bassi della vita di un artista come Rocketman".