Rocco Schiavone 6, la seconda puntata stasera in TV su Rai 2: le anticipazioni di Ossa Loquuntur

Rocco Schiavone 6 ha fatto finalmente il suo debutto la scorsa settimana, con un ottimo riscontro di pubblico, anche in streaming su RaiPlay, dove, da sette giorni, risulta il contenuto più guardato. Stasera su Rai 2, alle 21:20, la serie con Marco Giallini, tratta dai dai libri di Antonio Manzini, torna con la seconda puntata.

Rocco Schiavone: cosa succederà nell'appuntamento di mercoledì 26 febbraio

Rocco Schiavone. Marco Giallini in un'immagine della sesta stagione.

Il secondo episodio della stagione 6 ha un titolo latino, Ossa Loquuntur, dal nome del romanzo di Manzini da cui è tratto, Le ossa parlano. Per il vicequestore di Aosta si preannuncia un giorno come tanti, ma una notizia sconvolge tutti i piani: in un bosco a pochi chilometri dalla città vengono ritrovate alcune ossa. La squadra di Schiavone, mobilitata al completo non immagina neppure a cosa sta per andare incontro: i rilievi confermano che quelle sono le ossa di un bambino.

Quando le notizie cominciano a circolare, la città resta sconvolta tanto quanto gli agenti che stanno lavorando sul caso. Perfino Italo Pierron, che da tempo ormai trascura il suo lavoro, collabora alle indagini come non succedeva ormai da tempo. Il vicequestore però non si fida più di lui, ormai vittima dei creditori.

Rocco Schiavone inizialmente concentra tutte le sue attenzioni sui casi di pedofilia. Poi finalmente ai resti viene dato un nome: le ossa sono di Mirko Sensini, un bambino scomparso 6 anni prima a Ivrea. Quando la madre e lo zio vengono informati dalla Questura di Aosta, sono sconvolti: avevano sempre sperato di ritrovarlo in vita.

Le ricerche della squadra di Schiavone si fanno frenetiche: il caso di Mirko viene incrociato con una rete di chat pedofile perchè svelare chi si nasconde dietro quei nickname potrebbe portare finalmente alla verità. Rocco e Scipioni si recano a Ivrea per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Mirko, ma a remare contro di loro ci sono i 6 anni trascorsi.

Schiavone comincia a seguire una pista precisa, che si rivelerà però un buco nell'acqua. Il vicequestore però ne è convinto: la verità si nasconde sempre da qualche parte, basta avere il tempo e la pazienza di riportarla a galla.

Il cast di Rocco Schiavone 6

Rocco Schiavone. Miriam Dalmazio in una scena della sesta stagione.

Diretta ancora da Simone Spada, la nuova stagione di Rocco Schiavone non prescinde ancora una volta da lui, Marco Giallini, perfetta incarnazione sullo schermo della creatura di Manzini.

Accanto al protagonista ci sono poi Paolo Bernardini (Italo Pierron), Christian Ginepro (Mimmo D'Intino), Massimiliano Caprara (Michele Deruta), Lorenza Indovina (Michela Gambino), Francesco Acquaroli (Sebastiano), Valeria Solarino (Sandra Buccellato), Miriam Dalmazio (Marina) e Claudia Vismara (Caterina Rispoli).