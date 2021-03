Rocco Schiavone 4, secondo e ultimo episodio stasera su Rai2: la trama di Ah l’amore, l’amore

Rocco Schiavone 4 torna stasera su Rai2 alle 21:20 ma lo fa per salutare già il suo pubblico: la puntata in onda in questo mercoledì 24 marzo 2021 è infatti l'ultima della nuova stagione.

Come ci informa la trama del secondo episodio, intitolato Ah l'amore, l'amore, Rocco Schiavone (Marco Giallini) è in ospedale perché ha subito un'operazione molto seria, ma il lavoro, suo fedele compagno, lo segue anche lì. Nello stesso periodo, infatti, perde la vita Roberto Sirchia, un noto industriale della zona, in seguito a un errore trasfusionale.

Rocco, che nonostante sia convalescente continua a sentire 'gli odori', capisce che questa morte non è solo errore di malasanità. Così, mosso dalla stima e dalla riconoscenza nei confronti del primario Negri, che lo ha operato e salvato, inizia a indagare.

Parte un'indagine notturna e segreta in pigiama e loden tra i corridoi dell'ospedale. È proprio qui che Rocco entra in contatto con un'umanità silenziosa, sofferente e abbandonata, in cui non faticherà a riconoscersi. È la fine dell'anno, Rocco è pronto a festeggiare la notte di San Silvestro con una donna bellissima e affascinante. Sarà forse lei a riaccendere in lui l'amore?