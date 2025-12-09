Robert Pattinson e Zendaya nel poster di The Drama che svela la data di uscita del film

A24 ha condiviso il primo poster dell'atteso film The Drama, con protagonisti Robert Pattinson e Zendaya.

L'immagine, oltre a ritrarre le due star, svela inoltre la data di uscita nelle sale americane: il 3 aprile.

Chi ha realizzato The Drama

Il lungometraggio è stato scritto da Kristoffer Borgli e dovrà scontrarsi ai box office statunitensi con The Super Mario Galaxy Movie, il sequel del film animato ispirato ai popolari videogiochi.

Il regista, prima di The Drama, ha portato nelle sale Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?, progetto che ha permesso a Nicolas Cage di ottenere una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione.

The Drama: il poster del film

Il cast, oltre a Robert Pattinson e Zendaya, comprende anche Alana Haim, Mamoudou Athie, e Hailey Gates.

Cosa racconterà The Drama

La trama non è stata svelata, anticipando semplicemente che sul grande schermo si seguirà una 'coppia la cui storia d'amore affronta degli ostacoli inaspettati prima delle loro nozze'.

Zendaya è stata recentemente impegnata sul set della terza stagione della serie Euphoria (di cui è stata recentemente svelata la data di uscita) e della nuova avventura cinematografica di Spider-Man accanto al fidanzato Tom Holland.

Pattinson, invece, è attualmente protagonista nelle sale di tutto il mondo con Die My Love, il film di Lynne Ramsey di cui è star accanto a Jennifer Lawrence.

I due attori fanno inoltre parte del cast di The Odyssey del regista Christopher Nolan e Dune: Part Three realizzato dal canadese Denis Villeneuve, due progetti le cui riprese si sono concluse da qualche mese.

Attualmente non è stato svelato se Robert e Zendaya avranno delle scene insieme nei film e non resta che attendere per scoprire se i fan potranno rivederli di nuovo uno accanto all'altra dopo averli applauditi in The Drama.