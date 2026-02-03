Robert Pattinson e Zendaya sono una coppia in crisi nel trailer di The Drama

Il regista Kristoffer Borgli ha scelto Robert Pattinson e Zendaya per interpretare una coppia di fidanzati in crisi nel suo film The Drama, di cui A24 ha condiviso un nuovo trailer.

Il progetto seguirà infatti due giovani che vengono messi alla prova prima di arrivare all'altare.

Cosa racconterà il film con Pattinson e Zendaya

Al centro della trama di The Drama ci saranno Emma (Zendaya) e Charlie (Robert Pattinson).

I due giovani si stanno preparando alle nozze tra lezioni di danza e prove dei loro discorsi. Una serata insieme a una coppia di amici (Alana Haim e Maoudou Athie) porta però alla luce la cosa peggiore che hanno fatto nella loro vita e la confessione di Emma sembra sconvolgere le persone che le stanno accanto, incrinando anche la sua storia d'amore.

Nel cast del film ci sono inoltre Hailey Gates e Zoe Winters.

Ecco il nuovo trailer che regala qualche anticipazione sui problemi della coppia:

I prossimi progetti delle due star

Robert e Zendaya hanno avuto modo di collaborare più di una volta sul set nel corso del 2025: tra i loro prossimi impegni c'è infatti Odissea di Christopher Nolan, in uscita con Universal Pictures il 17 luglio, in cui avranno rispettivamente i ruoli della dea Atena e di Antinoo, uno dei pretendenti di Penelope rimasto a Itaca in assenza di Ulisse (Matt Damon).

Alla fine del 2026, le due star si ritroveranno ancora una volta in Dune - Parte Tre, terzo e ultimo capitolo della trilogia diretta da Denis Villeneuve. Zendaya tornerà nel ruolo dell'eroina Chani, mentre Pattinson farà il suo debutto nel franchise.

Il ruolo dell'attore non è ancora stato rivelato ufficialmente, ma le indiscrezioni suggeriscono che interpreterà Scytale, antagonista che appare nel romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, principale fonte d'ispirazione per il film. Warner Bros. distribuirà il film il 18 dicembre.