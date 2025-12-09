Batman di Robert Pattinson nel DCU? La prova in una statua esposta in Brasile

Da co-CEO dei DC Studios, James Gunn ha dovuto "fare i conti" con l'enorme successo di The Batman e con il "piccolissimo" problema che il film non appartiene al canone dc bensì a Altrimondi, film ispirati ai fumetti, ma esterni dalla continuity canonica.

Adesso, però, le statue del Batman di Robert Pattinson e del Superman di David Corenswet sarebbero state avvistate una fianco all'altra al CCXP in Brasile, alimentando le congetture dei fan. Eppure solo poco tempo fa James Gunn aveva garantito l'indipendenza della saga di Matt Reeves, anticipando però l'arrivo di un altro interprete di Batman facendo così coesistere due Uomini Pipistrelli diversi sotto l'egida DC, uno interno al canone e l'altro esterno. Ma è ancora così?

Robert Pattinson in una scena di the Batman

Che cosa ci ha rivelato la convention in Brasile?

I DC Studios hanno avuto una presenza importante al CCXP, convention che si tiene a San Paolo, Brasile. Oltre alle anticipazioni su Supergirl, il cui lancio del trailer è previsto per giovedì 11 dicembre, la convention ha ospitato anche due incredibili statue a grandezza naturale di Superman (David Corenswet) e Batman (Robert Pattinson), una accanto all'altra.

Le statue posizionate fianco a fianco hanno spinto i fan a chiedersi se i DC Studios stessero accennando furtivamente alla possibilità che il Cavaliere Oscuro di Matt Reeves entri a far parte del DC Universe.

Robert Pattinson affiancherà David Corenswet sul grande schermo?

Come scrive Comicbook.com, "nonostante le speculazioni, è improbabile che la collocazione della statua sia una conferma dell'ingresso ufficiale di Pattinson nel DCU. Batman e Superman sono franchise di grande successo per due dei personaggi più importanti della DC. Non essendo ancora disponibile un Batman interno al DCU, ha senso esporre le due proprietà una accanto all'altra. Pertanto, le due statue sembrano voler celebrare l'eredità cinematografica della DC, piuttosto che una potenziale fusione tra le due proprietà".

Affrontando il tema nel podcast di Josh Horowitz Happy Sad Confused nel 2024, James Gunn aveva ammesso che stava valutando l'ipotesi di far diventare Robert Pattinson il Batman del DCU: "Ci ho pensato. Sì. Ci abbiamo pensato, ma dobbiamo parlarne tutti insieme."

Quest'anno il regista ha confermato a Entertainment Tonight: "Ne abbiamo già parlato, ma non è quello che sta succedendo ora. Tutto è in continua evoluzione. Quindi, capiremo cosa faremo più avanti".