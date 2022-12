Robert Pattinson nel teaser di Mickey 17, film di fantascienza di Bong Joon Ho

Grande è la curiosità per la collaborazione tra il regista coreano premio Oscar Bong Joon-ho e Robert Pattinson. Bong ha diretto la star di The Batman nel fantascientifico Mickey 17, in usciita nel marzo 2024 e il teaser appena svelato ci offre un primo sguardo sulla pellicola basata sul romanzo Mickey7 di Edward Ashton.

Mickey 17 segue Robert Pattinson nei panni di un lavoratore di una miniera su un pianeta di ghiaccio che diviene "sacrificabile" quando un altro minatore, un altro Mickey come lui, viene generato con una stampante 3D per prendere il suo posto.

Robert Pattinson, da vampiro a uomo pipistrello: l'evoluzione della star di The Batman

Nel teaser, la telecamera vorticosa di Bong mostra Mickey/Pattinson su un lettino abbronzante che pare uscito da un film di Paul Verhoven. Dopo aver scoperto che sta per essere sostituito, Mikey 17 dovrà sopravvivere su un pianeta straniero senza essere scoperto come duplicato. Se catturato, verrà gettato in un macchinario ultratecnologico che serve per raccogliere le sue proteine. Da quanto visto finora, il futuro di Bong Joon-ho non si presenta troppo roseo.

Nel cast di Mickey 17 troviamo anche Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo. Il film scifi arriverà nei cinema nel marzo 2024.