Marty Supreme: Timothée Chalamet si è allenato per mesi, riprese folli

La star di Dune e A Complete Unknown si è esercitato per lungo tempo per poter interpretare un perfetto giocatore di ping pong.

Timothée Chalamet si allenato per mesi per il ruolo da protagonista in Marty Supreme, il nuovo attesissimo film di Josh Safdie, dedicato al campione di ping pong Marty Reisman.

A raccontare questo dettaglio è stato il direttore della fotografia Darius Khondji, che sostiene di essere convinto che il film, in uscita nel periodo natalizio, 'sarà una bomba'.

L'allenamento intenso di Timothée Chalamet per Marty Supreme

Ospite di un workshop del Doha Film Institute, Darius Khondji ha confermato di non aver ancora visto il film, attualmente in fase di montaggio, ma di ritenere folli e durissime le riprese.

Timothée Chalamet al Festival di Berlino 2017

Nonostante sia sia preparato per cinque anni per Bob Dylan in A Complete Unknown, anche il training per Marty Supreme:"Puoi avere tutti i trucchi di ripresa che vuoi ma la base dev'essere solida. Voleva essere come un vero giocatore professionista di ping pong prima di iniziare le riprese". Nel film, Chalamet è affiancato da alcuni dei più grandi campioni di ping pong nella realtà con un look da anni '50.

Un diverso Timothée Chalamet e la lista non-attori nel cast

"Non penso che la gente lo riconoscerà" ha spiegato Khondji "Non lo vedrete nella sua solita veste romantica, e il film parla di tutto fuorché di ping pong".

Sono tanti i non-attori che hanno partecipato al film, tra cui Abel Ferrara, il mago Penn Jillette, e il funambolo francese Philippe Petit. Di recente, Darius Khondji è stato parecchio impegnato.

Robert Pattinson in una scena di Mickey 17

Il direttore della fotografia ha lavorato per Mickey 17 di Bong Joon-ho ed Eddington di Ari Aster, che potrebbe essere presentato a breve al Festival di Cannes. Nel cast del film, che secondo Khondji sarà molto diverso rispetto ai precedenti di Aster, ci sono Emma Stone, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Austin Butler.