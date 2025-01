Robert Pattinson svela che associa un odore particolare a The Batman

In attesa di ritornare sul set, Robert Pattinson ha svelato un retroscena legato al costume indossato sul set di The Batman,

Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne in The Batman 2 e la star dei film diretti da Matt Reeves ha svelato un interessante dettaglio del costume creato per i progetti targati DC.

L'attore, attualmente impegnato nella promozione di Mickey 17, ha infatti raccontato che il cappuccio che indossa ha un odore davvero particolare.

L'odore di Batman

Intervistato dal magazine Esquire, Robert Pattinson ha spiegato che associa un odore particolare alla sua esperienza vissuta sul set del film tratto dai fumetti. L'attore, rispondendo al giornalista che gli ha chiesto se associava qualche odore ai personaggi che ha interpretato, ha spiegato: "Decisamente l'odore del cappuccio di Batman, davvero molto".

Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne

Robert ha quindi spiegato: "Senti l'odore del cuoio. Ma è inoltre una combinazione... Sei all'interno di una maschera in pelle, ma sei inoltre estremamente ansioso in modo costante. E la pelle è porosa, quindi assume realmente un odore legato alle emozioni".

La star ha poi ricordato cosa accaduto durante le fasi che lo hanno portato a ottenere l'iconico ruolo di Batman nel film diretto da Matt Reeves: "Quando ho fatto l'audizione ho dovuto provare tutti i diversi cappucci creati per gli attori che hanno interpretato il ruolo. Anche quelli di 20 anni fa, hanno ancora l'odore di ogni singolo attore. Ed è piuttosto strano".

Nessun dettaglio sul sequel

Pattinson ha successivamente condiviso la sua speranza di avere a che fare con un odore diverso durante le riprese di The Batman 2, aggiungendo che non ha ancora visto nulla legato al sequel e non ha quindi alcuna idea di cosa possono attendersi i fan dal ritorno del Cavaliere Oscuro sul grande schermo.

The Batman 2: cosa ci aspettiamo dal nuovo film di Matt Reeves

Matt Reeves è ancora al lavoro sullo script di The Batman 2 e non si può quindi sapere chi saranno i villain o i dettagli di quello che accadrà nella città di Gotham nel nuovo capitolo della saga cinematografica.