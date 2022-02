Robert Pattinson, star di The Batman, ospite di Verissimo sabato 5 marzo

In occasione dell'arrivo di The Batman nelle sale italiane, Robert Pattinson sarà ospite sabato 5 marzo della trasmissione Verissimo.

Robert Pattinson, il protagonista di The Batman, arriverà in Italia per promuovere il film diretto da Matt Reeves e nel pomeriggio di sabato 5 marzo sarà ospite di Verissimo.

La trasmissione di Canale 5 ha annunciato la sua partecipazione allo show su Instagram, scatenando l'entusiasmo dei fan.

The Batman, che racconterà l'indagine di Bruce Wayne che si ritrova alle prese con villain iconici come l'Enigmista, arriverà nelle sale il 3 marzo.

Silvia Toffanin intervisterà quindi Robert Pattinson, regalando ai fan qualche curiosità sulla realizzazione dell'atteso lungometraggio tratto dai fumetti della DC e sulla sua vita privata.

La puntata, inoltre, proporrà un incontro con la cantante Ana Mena che potrebbe forse interagire con la star britannica che ha ottenuto il successo hollywoodiano fin dai tempi di Twilight, in cui aveva il ruolo del vampiro Edward Cullen.

Tra pochi giorni arriverà nelle sale il film diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson nella parte di Bruce Wayne. Il giovane miliardario sarà alle prese con i misteri legati all'Enigmista (Paul Dano) e alla corruzione esistente a Gotham City.

Nel cast ci saranno anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgard, Andy Serkis e Colin Farrell.