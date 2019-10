Robert Pattinson proposto agli Oscar 2020 nella categoria miglior attore protagonista per The Lighthouse

Robert Pattinson verrà proposto nella campagna per gli Oscar 2020 nella categoria miglior attore protagonista per The Lighthouse, il collega Willem Dafoe sarà proposto come non protagonista.

Robert Pattinson sarà candidabile agli Oscar 2020 come miglior attore protagonista per The Lighthouse, mentre la-costar Willem Dafoe sarà in lizza come non protagonista. La scelta della casa di produzione A24 dopo il plauso della critica al Festival di Cannes.

The Lighthouse: Robert Pattinson in una delle prime immagini trapelate del film

The Lighthouse, di Robert Eggers, sta per uscire negli USA e lancia la corsa dei due suoi interpreti agli Oscar 20202. Nel film Robert Pattinson e Willem Dafoe interpretano due guardiani del faro che vivono isolati in un'isola sperduta e devono fare i conti con la loro sanità mentale che inizia a vacillare, come potete scoprire nella nostra recensione di The Lighthouse.

The Lighthouse: Robert Pattinson e Willem Dafoe nella prima foto

Se Willem Dafoe verrà nominato, questa sarà la sua terza candidatura consecutiva dopo le nomination per Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità e Un sogno chiamato Florida. E' stato inoltre candidato per Platoon (1986) e L'ombra del vampiro.

Anche se The Lighthouse è un film a due interpreti, il tempo dedicato a Pattinson sullo schermo è maggiore rispetto a quello del collega e al suo personaggio è affidato il punto di vista sulla storia. Pur non essendo mai stato nominato per un Oscar, Robert Pattinson ha offerto notevoli prove attoriali lavorando con David Cronenberg, coi fratelli Safdie e Christopher Nolan.

Robert Pattinson è il nuovo Batman: 5 film per ricredersi sull'attore di Twilight