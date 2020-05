Robert Pattinson mangia "come un animale selvatico" nel lockdown

Il lockdown ha fatto dimenticare le buone maniere a Robert Pattinson, l'attore inglese ha confessato di mangiare come un animale selvatico rinunciando anche a usare i piatti.

Intervistato per GQ magazine, dove appare sulla cover di giungo/luglio, Robert Pattinson ha confessato le pessime abitudini alimentati acquisite durante la quarantena, tra cui il divorare il cibo freddo direttamente dalla scatola come un animale selvatico.

Pattinson ammette di non essere un gran cuoco, visto che è abituato a mangiarele pietanze che gli vengono fornite sul set durante le riprese:

"Così adesso mangio direttamente i cibi dalle scatole. Posso mettere la salsa di tabasco in una scatoletta di tonno e mangiarlo direttamente così. So che può sembrare strano, ma mangio come gli animali che trascinano il cibo fuori dal bidone della spazzatura".

Le fan non sembrano essere intimidite dalle rivelazioni poco edificanti del loro beniamino, che si trova nella sua casa in Inghilterra in attesa di riprendere la lavorazione di The Batman di Matt Reeves, e sarebbero pronte a recarsi a domicilio da lui per preparargli i pasti, ma l'attore, rassegnato alla momentanea solitudine, confessa di aver trascorso il tempo libero in lockdown cercando di imparare a cucinare qualcosa, tra i passaggi più divertenti dell'intervista, Robert Pattinson ha detto che ha cercato su Google come scaldare la pasta al microonde.

