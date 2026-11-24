La semifinale del 23 novembre ha sancito l'uscita di Alessandro Varsi e Piera Meloni. Federica Morello ha conquistato la finale, mentre Andreas e Roncaccia si contendono l'ultimo posto disponibile.

La semifinale del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 23 novembre su Canale 5, ha decretato due eliminazioni e un nuovo verdetto in vista della finale. A conquistare il quarto posto tra i finalisti è stata Federica Morello, che ha superato Roncaccia al televoto con il 60,77% delle preferenze. Per Alessandro Varsi e Piera Meloni, invece, l'avventura nella Casa è arrivata al capolinea. Resta ancora da conoscere il nome dell'ultimo concorrente che accederà alla sfida per la vittoria.

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato e chi sono i finalisti dopo la semifinale del 23 novembre

La semifinale è entrata subito nel vivo con l'annuncio del primo verdetto della serata. A contendersi la permanenza nella Casa erano Alessandro Varsi, Federica Morello e Piera Meloni, finiti in nomination la settimana precedente. Dopo la chiusura delle votazioni, la conduttrice Ilary Blasi ha svelato la decisione del pubblico.

A dover abbandonare definitivamente la Casa è stato Alessandro Varsi, che ha ottenuto soltanto il 15,58% delle preferenze. Una percentuale decisamente inferiore rispetto a quelle raccolte dalle due coinquiline, che hanno invece ricevuto il sostegno di una parte consistente del pubblico. Queste le percentuali del televoto:

Federica Morello: 43,33%;

Piera Meloni: 41,09%;

Alessandro Varsi: 15,58%.

Per Alessandro si è quindi conclusa l'avventura nel reality a un passo dalla finale.

Alessandro Varsi eliminato nella semifinale del GFVip

Piera Meloni eliminata al televoto flash: Federica Morello si salva ancora

Il secondo verdetto della serata è arrivato attraverso le consuete nomination. I concorrenti hanno espresso le proprie preferenze, facendo emergere il nome di Federica Morello come la più nominata del gruppo. Per lei si è aperto così un nuovo televoto flash. La Morello ha avuto la possibilità di trascinare con sé un altro inquilino e ha scelto Piera Meloni, spiegando la propria decisione con parole piuttosto dure: "Qui dentro non è stata una concorrente della Casa, è stata solo la fidanzata di Roncaccia".

A sua volta, Piera ha deciso di portare al televoto Andreas Muller, completando così il gruppo dei tre gieffini a rischio eliminazione. Nel corso della puntata c'è stato anche il ritorno nella Casa di Alessandra Mussolini, vincitrice della scorsa edizione, protagonista di una breve incursione che ha aggiunto un momento di spensieratezza alla serata.

Poco dopo, Ilary Blasi ha letto il risultato del televoto flash. A dover lasciare il gioco è stata Piera Meloni, risultata la meno votata dal pubblico. Ancora una volta, invece, Federica Morello è riuscita a salvarsi. Ecco le percentuali del televoto flash:

Federica Morello: 47,53%;

Andreas: 33,26%;

Piera Meloni: 19,21%.

Per Piera si è dunque conclusa l'esperienza al Grande Fratello, mentre Federica ha continuato la sua corsa verso la finale.

Alessandro Roncaccia

Grande Fratello Vip, Federica Morello è la quarta finalista: battuto Roncaccia

Nel corso della semifinale è arrivato anche un altro verdetto molto atteso: quello relativo al nome del quarto finalista del Grande Fratello. A conquistare questa opportunità è stato Roncaccia, che, essendo risultato il meno votato alle precedenti nomination, ha avuto la possibilità di scegliere un coinquilino da portare con sé al televoto. La sua decisione è ricaduta proprio su Federica Morello.

A decidere le sorti dei due è stato, ancora una volta, il pubblico da casa. Ilary Blasi ha quindi annunciato il risultato della votazione, che ha premiato Federica, diventata ufficialmente la quarta finalista di questa edizione. Le percentuali hanno decretato una vittoria piuttosto netta:

Federica Morello: 60,77% ;

; Alessandro Roncaccia: 39,23%.

Per Federica si tratta di un traguardo importante, raggiunto dopo essere riuscita a superare anche il precedente televoto flash.

Andreas Müller

Chi è il quinto finalista? Il verdetto arriverà il 30 novembre

Dopo l'elezione della quarta finalista, restano ancora da definire un tassello in vista della proclamazione del vincitore. Gli unici due inquilini della Casa che non hanno ancora conquistato un posto in finale sono Andreas e Roncaccia. Proprio tra loro è stato aperto un nuovo televoto, accompagnato dalla domanda di Ilary Blasi: "Chi vuoi in finale?".

Il pubblico avrà quindi il compito di scegliere il quinto e ultimo finalista. Per conoscere il nome del concorrente che completerà il gruppo dei protagonisti in corsa per la vittoria bisognerà però attendere lunedì 30 novembre, quando andrà in onda la finale del Grande Fratello. A contendersi la vittoria saranno dunque in cinque: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Federica Morello e il quinto finalista, che sarà decretato proprio nel corso della prossima puntata. La finale si preannuncia quindi ricca di sorprese: chi riuscirà a conquistare il titolo di vincitore di questa edizione?