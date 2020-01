Robert Pattinson: "Interpreto solo personaggi strambi"

Robert Pattinson ammette di interpretare solo personaggi strambi. L'attore, schivo e impacciato quando si tratta di parlare coi media, ammette di cercare la stranezza nei ruoli che gli vengono proposti.

Solo poche ore fa hanno preso il via le riprese di The Batman, che vede Robert Pattinson impegnato sul set inglese nel ruolo di un Bruce Wayne più giovane e dalle spiccate doti investigative. Nel corso di un'intervista a Vanity Fair, Pattinson ha ripercorso i ruoli interpretati finora ammettendo:

"Negli ultimi cinque o sei, ho interpretato quasi esclusivamente personaggi strambi. È stato quasi un sollievo pensare 'Adesso sta per uscire la mia campagna per Dior, così sembrerà che non sono solo avviluppato dal lato oscuro".

Fin dall'uscita di The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2, Robert Pattinson ha interpretato una media di un film l'anno fatta eccezione per il 2013; nel 2014 ha recitato in The Rover del regista David Michôd e in Maps to the Stars di David Cronenberg. Nei tre anni successivi è apparso in Queen of the Desert di Werner Herzog (2015), The Lost City of Z di James Gray (2016), Good Time dei Safdie Brothers (2017) e High Life di Claire Denis (2018). Lo scorso anno è apparso in tre film, incluso The Lighthouse di Robert Eggers. Mentre è impegnato sul set di The Batman, stanno per uscire Tenet di Christopher Nolan, uno dei film più attesi del 2020, e The Devil di Antonio Campos.

