James Gunn risponde a Martin Scorsese sui film Marvel: "Il suo giudizio mi rattrista"

James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia, ha risposto a Martin Scorsese che ha espresso un duro giudizio nei confronti dei cinecomic.

Martin Scorsese ha dichiarato che secondo lui i film Marvel non sono cinema, parole che hanno rattristato James Gunn. L'autore di Guardiani della Galassia, attualmente al lavoro su The Suicide Squad, ha quindi scritto su Twitter: "Martin Scorsese è uno dei miei cinque registi preferiti ancora in vita. Sono rimasto oltraggiato quando le persone hanno protestato contro L'ultima tentazione di Cristo senza aver visto il film. Ora sono rattristato che stia giudicando i miei film nello stesso modo. Detto questo amerò sempre Scorsese, sono grato per il suo contributo al cinema e non vedo l'ora di vedere The Irishman".

James ha inoltre voluto rispondere al collega Joss Whedon che lo aveva citato sottolineando come "il suo cuore e la sua anima sono dentro Guardiani della Galassia. Provo venerazione nei confronti di Martin e capisco il suo punto di vista, ma... Beh c'è un motivo perché 'Sono sempre arrabbbiato'".

Gunn ha quindi risposto a varie persone che hanno commentato il suo status ribadendo che sta facendo un confronto tra persone che giudicano film che non hanno visto, non criticando le idee religiose che erano alla base delle critiche all'opera di Scorsese: "Il giudicare senza vedere è qualcosa che mi disturba. Sapevo che se molte persone che hanno protestato contro L'ultima tentazione di Cristo avessero visto il film in realtà lo avrebbero apprezzato".

Il paragone con le proteste del passato non è comunque stato accolto in modo positivo da molti follower del regista e James ha ribadito: "Per chi sta scrivendo che sto in qualche modo sostenendo che dei bigotti che protestano per L'ultima tentazione sia uguale al giudizio di Scorsese sui miei film, non lo sto facendo. Quello che mi ha oltreggiato all'epoca non è che pensassero il film fosse blasfemo, ma che stessero protestando senza averlo visto".

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8 — James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2019

That said, I will always love Scorsese, be grateful for his contribution to cinema, and can’t wait to see The Irishman. — James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2019

No. I’m comparing people judging films they haven’t seen to people judging films they haven’t seen. https://t.co/a2jeaTe3ey — James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2019

That is the Guardians’ films primary aim. Whether they achieve it or not is up to others to decide - but it’s absolutely their primary aim. — James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2019

Thats why I was outraged over one situation & only saddened over the other. But the judging-without-seeing thing is bothersome to me either way. I knew if many of those people picketing LToC had seen the movie they would have actually appreciated it. And thanks. — James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2019