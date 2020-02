Robert Downey Jr. avrebbe voluto interpretare un altro Avenger: ecco quale

Robert Downey Jr. è ormai l'icona mondiale per l'Iron Man del Marvel Cinematic Universe, ma l'attore ha dichiarato che - se avesse potuto scegliere - avrebbe interpretato un altro Avenger al posto di Tony Stark, ed è uno molto vicino per vari motivi al suo personaggio sul grande schermo.

Ovviamente arrivati a questo punto, è davvero impossibile immaginare Robert Downey Jr. interpretare qualunque altro ruolo nel Marvel Cinematic Universe tranne quello di Stark, soprattutto ora che il personaggio ha abbandonato la saga dopo le intense avventure di Avengers: Endgame. Ma durante la promozione del suo ultimo - criticato - film, Dolittle, l'attore è stato ospite di BBC 1 Radio e ha risposto a diverse domande poste da piccoli ascoltatori, da 'Qual è stato il miglior regalo che hai ricevuto?' fino a 'Hai mai fatto pipì in una piscina?'.

Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco alle prese con il green screen sul set di The Avengers

Il piccolo William, appassionato di 10 anni, ha invece chiesto a Robert quale supereroe avrebbe voluto interpretare se non fosse stato scelto nel ruolo di Iron Man. La risposta è stata pronta e decisa: "Penso che non esista nessun bimbo americano che non si sia immaginato come Spider-Man durante la crescita! Però in verità, col senno di poi, e soprattutto perché sono un grande fan di Jeremy Renner che l'ha reso così cool, direi che avrei scelto Hawkeye."

Per quanto riguarda il futuro del MCU, il prossimo capitolo arriverà nelle sale italiane a fine aprile e sarà dedicato alla Black Widow Natasha Romanoff, interpretata ancora una volta da Scarlett Johansson, che sarà impegnata in una missione solitaria che la porterà non solo a incontrare la compagna della Red Room Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, ma anche il misterioso villain Taskmaster. La storia di Black Widow si inserirà a livello temporale tra gli eventi mostrati in Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.