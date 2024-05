La rivincita delle bionde: Prime Video annuncia a sorpresa la serie prequel

La rivincita delle bionde sarà il primo grande titolo MGM a generare una serie televisiva per Prime Video. Amazon ha infatti ordinato a sorpresa Elle, la serie prequel del film cult del 2001.

Lo show sarà prodotto dalla star del franchise Reese Witherspoon e dal suo gruppo Hello Sunshine, parte di Candle Media. Il progetto è stato presentato oggi nel corso degli Upfront di Prime Video.

Creata da Laura Kittrell (High School, Insecure), che sarà la showrunner, Elle seguirà Elle Woods al liceo, mentre vivremo con lei le esperienze di vita che l'hanno trasformata nell'iconica giovane donna che abbiamo imparato a conoscere e amare nel primo film de La rivincita delle bionde.

La serie è ambientata anni prima degli eventi del primo film, che iniziava quando Elle Woods (Witherspoon) si era diplomata al college e si dirigeva verso Harvard per intraprendere la carriera legale.

Reese Witherspoon ne La rivincita delle bionde (2001)

Due gli spin-off in arrivo

Come già riportato, presso gli Amazon MGM Studios sono in lavorazione due serie tratte da La rivincita delle bionde presso la Hello Sunshine della Witherspoon. L'altra è uno spinoff scritto e prodotto esecutivamente dal duo di Gossip Girl, Josh Schwartz e Stephanie Savage.

"Non potrei davvero essere più entusiasta di questa serie! I fan potranno scoprire come Elle Woods era da adolescente con la sua personalità distinta e la sua ingegnosità", ha dichiarato Witherspoon. "Cosa c'è di meglio? Sono estremamente grata agli incredibili team di Prime Video e Hello Sunshine - insieme alla nostra straordinaria sceneggiatrice Laura Kittrell - per aver realizzato questo mio sogno. La rivincita delle bionde è tornato!".

Legally Blonde 3, Reese Witherspoon sul sequel: "Senza Jennifer Coolidge non può esserci un terzo film"

Kittrell è produttrice esecutiva insieme a Witherspoon, Lauren Neustadter e Lauren Kisilevsky di Hello Sunshine e al produttore del franchise cinematografico Marc Platt.