Legally Blonde 3, Reese Witherspoon sul sequel: "Senza Jennifer Coolidge non può esserci un terzo film"

Reese Witherspoon mette le cose in chiaro sulla realizzazione di Legally Blonde 3: senza Jennifer Coolidge "non s'ha da fare".

I millennial non vedono l'ora di avere un nuovo sequel di Legally Blonde (in Italia tradotto come La rivincita delle bionde), ma Reese Witherspoon ha imposto una conditio sine qua non piuttosto chiara: no Jennifer Coolidge, no party.

Legally Blonde 3

"Non ci sarà Legally Blonde 3 senza Jennifer Coolidge" ha infatti esordito Reese Witherspoon ai microfoni di Entertainment Tonight.

Un'affermazione piuttosto secca e convinta, che però ha senso, poiché è difficile immaginare il threequel senza uno dei personaggi più iconici del franchise, l'estetista Paulette Bonafonté.

Ma Legally Blond 3 è in fase di sviluppo, quindi il ritorno di Jennifer Coolidge si può dare per certo?

Non ne abbiamo ancora la conferma, anche perché lo scorso ottobre la stessa Coolidge diceva di non saper nulla sul terzo film, e di non essere stata contata fino a quel momento per un potenziale ritorno... Ma di tempo da allora ne è passato, e Coolidge è sulla cresta dell'onda grazie a The White Lotus, che a questo secondo giro le è valso anche un Golden Globe.

Golden Globe 2023, Jennifer Coolidge scatenata: "Mi hanno suggerito di indossare le Crocs per non cadere"

"Sono contentissima per Jennifer Coolidge" ha affermato Witherspoon "Si merita ogni singolo premio, riconoscimento o complimento stia ricevendo. È una di quelle persone dal grande talento, divertente di natura, e che si fa amare da tutti. Puoi capirlo subito che tutti l'adorano, la vedi salire sul palco e il commento di tutti è 'Oh, la adoro!'. E poi ha sempre fatto uno splendido lavoro, per cui è bello vedere che stia vivendo questo momento incredibile".

Vedremo, allora, se riusciremo a vedere di nuovo Jennifer nei panni di Paulette. Dita incrociate!