Riverdale: la trama dell'episodio finale rivela un colpo di scena legato alla timeline

Stiamo per far visita un'ultima volta a Riverdale, la cittadina fittizia sede dell'Archieverse che per 7 stagioni televisive ha fatto da sfondo agli eventi della popolare serie tv The CW, e questa è la sinossi dell'ultimo episodio.

Arrivederci Riverdale

Riverdale: un poster per la prima stagione

Il 20esimo episodio della settima e ultima stagione di Riverdale, Chapter One Hundred Thirty-Seven: Goodbye, Riverdale andrà in onda mercoledì 23 agosto negli Stati Uniti, e Comicbook ne ha recentemente diffuso la sinossi ufficiale.

"VIA DA RIVERDALE - La Betty (Lili Reinhart) 86enne del presente, carica di nostalgia per la sua precedente vita a Riverdale, si rivolge a un amico/a speciale per farsi aiutare a rivivere l'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo con i suoi amici proprio così com'erano, e con tutti i ricordi intatti".

Chapter One Hundred Thirty-Seven: Goodbye, Riverdale è scritto dal creatore della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, e vedrà nel cast anche KJ Apa, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Casey Cott, Charles Melton, Vanessa Morgan e Drew Ray Tanner.

Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina: il trailer del crossover

La sinossi, così come ci è stata presentata, fa effettivamente sorgere qualche domanda... La Betty 86enne è una prova del fatto che non sono più riusciti a tornare nella corretta linea temporale? E la questione dei ricordi intatti... Proverebbe invece il contrario nel suo caso (dato che quando sono finiti negli anni '50 i loro ricordi erano stati cancellati?)?

Lo scopriremo solo quando arriverà lultimo episodio di Riverdale.