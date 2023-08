Riverdale, la produttrice rompe il silenzio sul sorprendente colpo di scena romantico del finale

Come si è concluso Riverdale, il popolare show targato The CW ispirato agli Archie Comics? Scopriamolo insieme, e diamo un'occhiata anche ai commenti della produttrice.

Dopo sette stagioni, Riverdale è ormai terminato, e lo show targato The CW ha finalmente risposto alla domanda che si facevano tutti fin dal primo episodio: chi si metterà con chi?

Solo che non si è trattata di una risposta esattamente convenzionale... Proprio come volevano i produttori della serie.

Come si è concluso Riverdale

Sapevamo che il series finale di Riverdale ci avrebbe riservato parecchie sorprese, e molte di queste legate al famoso Senior Year che i ragazzi non sembravano ricordare, e così è stato.

La sinossi dell'episodio finale di Riverdale infatti recitava: "VIA DA RIVERDALE - La Betty (Lili Reinhart) 86enne del presente, carica di nostalgia per la sua passata vita a Riverdale, si rivolge a un amico/a speciale per farsi aiutare a rivivere l'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo con i suoi amici proprio com'erano, e con tutti i ricordi intatti".

Attenzione spoiler da qui in in avanti -

E, così facendo, Betty ricorderà un dettaglio piuttosto importante della sua vita sentimentale: il fatto che lei, Veronica (Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse) e Archie (KJ Apa) avessero deciso di "non scegliere" legandosi solo ad una persona, ma di intraprendere una relazione poliamorosa tra loro.

Il commento della produttrice

Sarah Schechter, produttrice dello show, ha applaudito la decisione presa dal team guidato dal creatore e showrunner di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, definendolo un "felice caso" unito al tentativo di andare contro gli standard eteronormativi.

"Credo che chiunque vi dica che c'è sempre stato un piano vi stia mentendo" ha premesso la produttrice, come riporta anche Comicbook "Fin dall'inizio, abbiamo avuto così tante conversazioni riguardo a cosa fare per non essere troppo 'retro' nel modo sbagliato. Si tratta della Archie family, sono loro il nucleo, la città, la loro crescita, ma c'è sempre Archie che deve scegliere tra due ragazze. E credo che noi abbiamo fatto uno sforzo davvero consapevole di allontanarci da questa cosa già nel pilot, e siamo stati coerenti nel mantenere questa linea".

Riverdale, la fine si avvicina: il cast ricorda Luke Perry

"Per cui penso che come finale sia stato molto moderno e appropriato. Ognuno di questi personaggi ha una vita così interessante, e credo sia stata una scelta interessante e coraggiosa. E ci aiuta anche a ricordare che ognuna di queste relazioni è importante allo stesso modo in un determinato momento. Se tutti finiscono con tutti, oserei dire che vi è un'ulteriore forza. C'è una certa maturità che contraddistingue questa scelta, che apprezzo molto" ha poi continuato "La vita di una persona non può consistere in chi decide di frequentare. Dev'essere più profondo e pieno di significato di così. E Roberto è un tale fan del teatro, puoi davvero sentire l'influenza di Our Town qui, ma è sempre Riverdale! L'ho trovata una scelta fantastica, e poi finiscono tutti insieme nell'<aldilà... Questo permetterà ai fan di tifare per sempre per loro!".

E voi, siete d'accordo con le parole della produttrice?