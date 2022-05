Riverdale, The CW cancella la serie: la stagione 7 sarà l'ultima

Anche Riverdale è stato cancellato: l'emittente americana The CW ha fatto sapere che la serie con KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes e Madelaine Petsch non andrà oltre la settima stagione.

Dopo aver ricevuto il rinnovo per un'ulteriore stagione lo scorso marzo, la serie tv ideata da Roberto Aguirre-Sacasa è stata ora cancellata, fermandosi di fatto a quota 7 stagioni (con la sesta attualmente in onda negli Stati Uniti).

Sebbene gli ascolti di Riverdale non fossero più tra i migliori (secondo quanto riportato da TV Line pare fosse sedicesimo in classifica tra i diciannove show del canale, seguito solo da The Outpost, In the Dark e Dynasty), sappiamo che sempre questa è ritenuta una discriminante particolarmente influente nelle politiche di rinnovo e cancellazione, specialmente nel caso del network figlio di CBS e Warner, che ha sempre tenuto conto di svariati altri fattori (come ad esempio l'accordo per la distribuzione con Netflix, terminato nel 2019).

Ad ogni modo, Riverdale si è ora andato ad aggiungere al gran numero di show cancellati nelle ultime settimane dall'emittente - che, tra le altre cose pare possa essere in trattative per essere venduta al gruppo Nexstar, e starebbe quindi cercando di snellire il pacchetto e facilitarne l'acquisizione -, ma se non altro c'è già un'ultima stagione in cantiere, e avrà dunque la possibilità di ottenere una vera e propria conclusione.

La settima e ultima stagione di Riverdale arriverà in midseason nel 2023.