Riverdale, la fine si avvicina: il cast ricorda Luke Perry

Mentre Riverdale si avvicina alla sua conclusione, alcune star della serie The CW rendono omaggio a Luke Perry, interprete di Fred Andrews nella serie, e scomparso prematuramente nel 2019.

Arrivederci, Luke

Riverdale: K.K. Apa e Luke Perry nell'episodio The River's Edge

Fu un duro colpo per tutti quando, nel marzo 2019, venne annunciata la morte di Luke Perry, che tanti avevano conosciuto e amato grazie a Beverly Hills 90210, e che molti avevano (ri)trovato più recentemente in Riverdale, nei panni del padre di Archie, Fred.

E a quattro anni dalla sua scomparsa, in concomitanza con l'avvicinarsi dell'ultimo episodio di Riverdale, alcuni colleghi lo hanno voluto ricordare in un'intervista (via Comicbook).

"Ebbi una lunga conversazione con Luke Perry al Comic-Con, non appena ci ingaggiarono per lo show, su che tipo d'esperienza sarebbe stata questa, perché lui aveva recitato in 90210" ha raccontato Madeline Petsch, l'interprete di Cheryl Blossom "Gli chiesi 'Come sarà?' e lui mi rispose 'Come nulla che tu possa immaginare, ma ti assicuro che non ce ne saranno altre così'.E Luke per me e gli altri membri del cast è stato un oracolo, e ci ha fatto da guida in quei primi due anni di caos totale che ha portato con sé il successo della serie. Credo che sia una parte enorme del motivo per cui lo show è arrivato dov'è ora".

Beverly Hills, 90210, il cast ricorda Luke Perry in un video: "Era una persona meravigliosa"

"Penso che sapesse benissimo ciò che stavamo attraversando tutti noi" ha aggiunto Cole Sprouse a.k.a. Jughead "E spesso penso a come, se fosse ancora qui con noi, sarebbe lì seduto, pronto a rispondere a queste domande".

Arrivederci, Riverdale

"VIA DA RIVERDALE - La Betty (Lili Reinhart) 86enne del presente, piena di nostalgia per la sua precedente vita a Riverdale, si rivolge a un amico/a speciale per farsi aiutare a rivivere l'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo con i suoi amici così com'erano all'epoca, e con tutti i ricordi intatti" si legge nella sinossi del series finale di Riverdale.

Riverdale, una star paragona le assurdità dello show al MCU: "Nessuno si lamenta di un procione nello spazio"

Chapter One Hundred Thirty-Seven: Goodbye, Riverdale è opera creatore della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, e avrà nel cast anche KJ Apa, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Casey Cott, Charles Melton, Vanessa Morgan e Drew Ray Tanner.