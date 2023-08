Riverdale, una star paragona le assurdità dello show al MCU: 'Nessuno si lamenta di un procione nello spazio'

Riverdale può sembrare parecchio assurdo, a volte, e lo riconoscono le stesse star della serie... Ma non più assurdo dei film sui supereroi, no?

L'"assurdità" di Riverdale, il popolare show The CW giunto ormai alla sua ultima stagione, è diventata una caratteristica portante della serie, e persino chi non ha mai visto un episodio ne è in un qualche modo a conoscenza. Ma le sue star sono pronte a difenderlo, e a titrare in ballo l'assurdità di altri prodotti in circolazione, come i film sui supereroi (e in particolare un titolo MCU).

"Credo sia importante riconoscere che il nostro show venga preso parecchio in giro" ha spiegato l'interprete di Betty, Lili Reinhart, ai microfoni di Vulture in una recente intervista "La gente vede delle clip decontestualizzate. Nel 2019, i Riverdale Cringe Video erano diventati un vero e proprio genere online, che si trattasse di reaction su TikTok a delle battute particolarmente divertenti o delle compilation YouTube di momenti bizzarri dallo show".

Tra razzi, culti, stregoneria e viaggi nel tempo, è un po' difficile biasimarli in effetti...

"E molti guardano e pensano 'Che? credevo fosse uno show sui teenager'. Ed è quello che pensavamo anche noi, almeno fino alla prima stagione. Ma non è stato semplice sapere di essere l'oggetto di prese in giro. Vogliamo tutti essere attori. Ci piace quello che facciamo. Per cui, quando l'assurdità del nostro show è diventato un argomento di conversazione, è stato difficile" ha poi continuato l'attrice "'Ma che ca...?'. Questo è il punto! Durante le table read, quando succedeva qualcosa di ridicolo, Roberto (Aguirre-Sacasa, il creatore dello show) è lì che ride, perché ne comprende l'assurdità, il camp".

E allora i film sui supereroi?

"I film sui supereroi rappresentano il grosso del box office in questi giorni, e quelle sono le storie più assurde che possiate immaginare! C'è un diamine di procione che combatte alieni nello spazio! E nessuno è lì a dire 'Non ha senso!'" ha osservato poi Camila Mendes, interprete di Veronica, ricordando come il materiale cartaceo su cui si basa lo stesso Riverdale è proprio una serie a fumetti.

"(Anche) noi siamo un fumetto. È pensato per essere divertente, bizzarro, assurdo e fuori dal mondo [reale]. Se volete vedere dei semplici teen drama che mostrano i drammi romantici dei ragazzi al liceo, ce ne sono tanti altri in giro" ha concluso.

L'episodio conclusivo di Riverdale andrà in onda mercoledì 23 agosto su The CW.