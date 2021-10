Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina: il trailer del crossover

Dopo il preannunciato crossover tra Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina, The CW ha svelato il trailer dell'evento televisivo. Sabrina, interpretata da Kiernan Shipka, apparirà nella sesta stagione di Riverdale nel crossover di cinque episodi che avrà la sua premiere il 16 novembre negli USA. Sabrina compare alla fine del trailer, avvolta in un cappotto rosso, con Cheryl Blossom che si rivolge a lei esclamando: "Guarda cosa ci ha portato il gatto nero."

Il trailer ha anche anticipato la direzione soprannaturale che Riverdale imboccherà nella sesta stagione introducendo perfino il diavolo nella sua trama. Non solo, ma Jughead (Cole Sprouse) appare nel trailer dicendo: "Ecco come funzionano le cose a Rivervale", ribadendo il modo in cui la città è stata misteriosamente ribattezzata, come anticipato in un promo precedente.

Warner Bros. TV ha confermato l'apparizione di Kiernan Shipka in Riverdale all'inizio di questo mese pubblicando una foto dell'attrice sul set dello show con la didascalia "sembra che qualcuno stia facendo il viaggio da Greendale a Riverdale". Shipka riprenderà il suo ruolo di Le terrificanti avventure di Sabrina, andato in onda su Netflix per un totale di 36 episodi in due stagioni - divise in quattro parti - da ottobre 2018 a dicembre 2020. Prima della cancellazione dello show, era prevista una quinta parte che avrebbe compreso un crossover con Riverdale, mai realizzato.

Sabrina apparirà nel quarto episodio di Riverdale 6, intitolato "The Witching Hour", in cui Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) eseguirà un pericoloso incantesimo che potrebbe "significare la differenza tra la vita e la morte per un amato membro della famiglia Blossom", come anticipa la descrizione dell'episodio, e avrà bisogno dell'aiuto della stessa Sabrina Spellman in questo evento crossover.

"Abbiamo parlato di far visitare Riverdale a Sabrina dalla prima stagione, quindi è elettrizzante che stia finalmente accadendo come parte del nostro evento speciale Rivervale", ha dichiarato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa. "È perfetto che si presenti per aiutare Cheryl Blossom nel momento di maggior bisogno. Tutti sul set hanno perso la testa, penso che lo faranno anche i fan. È davvero divertente e speciale".