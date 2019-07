Beverly Hills, 90210, il cast ricorda Luke Perry in un video: "Era una persona meravigliosa"

Beverly Hills, 90210, ha avuto tra i suoi protagonisti Luke Perry e in un video le star della serie cult, prossimamente di nuovo in tv con BH90210, lo hanno voluto ricordare in un emozionante video.

Shannen Doherty, interprete di Brenda nella serie cult, ha spiegato parlando di Luke Perry e dei motivi per cui si doveva affrontare quanto accaduto sul set di BH90210: "Un mio amico è morto ed era una delle parti più importanti di Beverly Hills, 90210. Per me era un modo per rendergli onore".

Jennie Garth non ha trattenuto le lacrime e Ian Ziering ha sottolineato che tutti stanno ancora cercando di superare l'improvvisa perdita e non si poteva realizzare BH90210 senza nominarlo o affrontare la sua assenza.

Brian Austin Green ha aggiunto: "Chiunque lo abbia incontrato e conosciuto sa quanto fosse meraviglioso e una benedizione per tutti".

Nel primo episodio del nuovo show, che mescola realtà e finzione, si parlerà quindi di Luke Perry.

Ecco il video in cui si vedono anche delle sequenze in anteprima della serie in arrivo su FOX:

BH90210 vedrà riuniti Shannen Doherty (Brenda Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Jason Priestley (Brandon Walsh) e Brian Austin Green (David Silver).

Unico assente il compianto Luke Perry, scomparso all'improvviso due mesi fa in seguito a ictus. Con loro ci sarà la new entry Vanessa Lachey, che interpreterà la moglie di Brandon Walsh.

La serie BH90210 debutterà sugli schermi americani di Fox a partire dal 7 agosto.

Leonardo DiCaprio: "Luke Perry era una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto"