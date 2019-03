Luke Perry, morto l'attore di Beverly Hills, 90210

Luke Perry è morto oggi all'età di 52 anni in un ospedale di Burbank, California, dove l'ex star di Beverly Hills, 90210 era ricoverata da alcuni giorni dopo l'ictus che lo aveva colpito mentre si trovava nella sua casa.

Subito dopo il ricovero, le condizioni di Luke Perry sono apparse subito molto gravi e i suoi amici e colleghi avevano condiviso dei messaggi affettuosi sui social, condividendo il loro sostegno in questo momento molto difficile. L'attore, nelle ultime settimane era impegnato nelle riprese della serie Riverdale di cui era uno dei protagonisti con il ruolo di Fred, il padre del giovane Archie, il personaggio al centro dell'adattamento dei fumetti prodotto per The CW. Recentemente l'ex interprete di Dylan McKay aveva concluso il lavoro sul set di Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino.

Il portavoce di Luke ha dichiarato: "Perry era circondato dai suoi figli Jack e Sophie, dalla fidanzata Wendy Madison Bauer, dall'ex moglie Minnie Sharp, dalla madre Ann Bennett, dal patrigno Steve Bennett, dal fratello Tom Perry, dalla sorella Amy Coder e da altri amici e membri della sua famiglia. La famiglia apprezza il grande sostegno e le preghiere che sono state rivolte a Luke da tutto il mondo e chiede un momento di privacy in questo periodo di grande sofferenza. Per ora non verranno rilasciati ulteriori dettagli".

Prima di diventare celebre con il ruolo di Dylan in Beverly Hills, 90210, Luke Perry sostenne più di 200 provini fin quando non ottenne un ingaggio in uno spot pubblicitario. Dopo essere apparso in un videoclip, ottenne qualche ruolo in soap opera come Quando si ama e Another World. Prima di approdare al ruolo di Dylan era stato considerato per la parte di Steve Sanders, poi andata a Ian Ziering. In seguito, quando si era ormai affermato come una teen star di grande successo - all'epoca di Beverly Hills era considerato un sex symbol dalle fan del telefilm - Luke Perry è apparso anche in film come 'Ammazza Vampiri, Il quinto elemento e addirittura nel cinepanettone Vacanze di Natale '95, accanto a Boldi e De Sica.

L'attore era apparso anche in altre serie TV come Oz, con la parte del reverendo Jeremiah Cloutier, e Windfall, oltre ad aver avuto alcuni ruoli da guest star in Will & Grace, Law & Order, Criminal Minds, e Body of Of Proof.

Nello show animato I Simpson l'attore ha poi interpretato se stesso, apparendo come il fratellastro da parte di madre di Krusty Il Clown.