Superman and Lois: rivelata la finestra di uscita della quarta stagione

Il presidente di The CW Brad Schwartz ha rivelato quando la quarta stagione di Superman and Lois uscirà sul piccolo schermo. L'uscita di quella che sarà l'ultima stagione dello show su Superman e Lois era inizialmente prevista per l'estate, ma ora Schwartz ha dichiarato che la serie sarebbe stata "sprecata" se fosse tornata in qualsiasi momento tranne che in autunno.

Schwartz ha inoltre dichiarato di aver visto la première della quarta stagione "ieri sera" e ha assicurato i fan che "farà piangere molto". Una data specifica per la première della quarta stagione di Superman & Lois sarà fissata più avanti.

Superman & Lois

Sviluppata da Todd Helbing e Greg Berlanti, Superman & Lois è una serie adiacente all'Arrowverse che segue Clark Kent/Superman (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch) mentre tornano a Smallville con i loro figli gemelli, Jonathan (Michael Bishop) e Jordan Kent (Alex Garfin).

Le prime tre stagioni dello show DC sono state ben accolte dalla critica e dai fan, che hanno lodato le interpretazioni e gli effetti visivi. Una quarta stagione di Superman & Lois è stata annunciata ufficialmente nel giugno 2023, e The CW ha poi confermato a novembre che sarebbe stata l'ultima dello show. La stagione finale sarà composta da 10 episodi, con una riduzione di tre rispetto alla terza stagione e di cinque rispetto alla prima e alla seconda.