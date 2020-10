Ritorno al Futuro, un emozionante video ci porta a spasso del tempo con Doc e Marty

Grande Giove! Il mese di ottobre ha sempre un significato particolare per i fan di Ritorno al Futuro, pur non trovandosi (sfortunatamente, visto l'anno che stiamo avendo) nel 1985. Ma è qualcosa a cui si può porre rimedio facilmente grazie al nuovo video di Starlight Productions, che ci permette di viaggiare, almeno con la fantasia, assieme a Doc e Marty.

Si intitola "A Fantastic Journey Through The Back To The Future Movies", ed è l'ultima raccolta pubblicata sul loro account di YouTube. Come altri video della serie, anche questo tramite la forza delle immagini e della musica - con svariate scene dai tre film della saga che si susseguono sulle note dell'indimenticabile Power of Love -, è impossibile non farsi prendere dalla nostalgia, e sarebbe perfettamente comprensibile se, alla fine di questi 4/5 minuti, vorreste metter su i DVD/blu-ray dei film di Zemeckis (o, per chi ha ancora un videoregistratore funzionante, le VHS aggiungerebbero sicuramente quel tocco in più al tutto).

Tanto più nel 2020, l'anno che marca il 35esimo anniversario dall'uscita del primo film nelle sale, e che come potete vedere anche sul sito ufficiale di Back To The Future ha visto anche l'avvento di nuove edizioni Home Video come la Back To The Future: Ultimate Trilogy in 4K Ultra HD.