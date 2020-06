Ritorno al futuro: la ragione per cui la trilogia esiste è... Superman

Che ci crediate o meno, è stato Superman a fornire a Doc Brown tutto ciò di cui aveva bisogno per viaggiare nel tempo in Ritorno al futuro.

Anche se vivono in due universi distinti, Superman ha aiutato Doc Brown a scoprire i segreti del viaggio nel tempo in Ritorno al futuro, in pratica è la ragione per cui la trilogia esiste.

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd in una scena del film

Come ricorderanno i fan di Ritorno al futuro, nel finale Doc Brown ricompare nella sua DeLorean nell'anno 1985 per mettere in guardia Marty McFly e la fidanzata Jennifer, avvertendoli che devono recarsi nel 2015 per salvare i loro figli. Doc speiga di aver fatto delle migliorie alla macchina del tempo che adesso funziona con rifiuti ordinari grazie a convertitore di materia chiamato "Mr. Fusion" ed è capace di volare grazie alla "conversione hover". In Ritorno al futuro parte II, Doc rivela a Marty di aver implementato numerosi gadget utili e fa visita perfino a una clinica di ringiovanimento.

La domanda sorge spontanea: come fa Doc Brown a permettersi tutto questo visto che facendo due calcoli, con l'inflazione la sola conversione hover verrebbe a costare $39.999,95. In più, sappiamo che Doc ha sperperato i soldi di famiglia costruendo la macchina del tempo, quindi è al verde. Come ha fatto a permettersi nuove spese? La risposta è... grazie a Superman!

A venirci in aiuto sono i fumetti di Ritorno al futuro che raccontano quanto accade tra un film e l'altro. Back to the Future #4 segue la prima vista di Doc nel 2015, quando lo scienziato pazzo si reca a una nostalgica "1980s Car Expo", vincendo il primo premio con la sua DeLorean. Il premio si rivela essere uno scontro del 10% per una conversione hover, che sconta la cifra che Doc deve pagare a 36.0000 dollari. Durante una visita in biblioteca, Doc scopre l'esistenza di un invenzione chiamata "internet" che gli permette di apprende l'esistenza del "più lucroso investimento singolo nella storia dell'uomo."

Così grazie alla DeLorean torna indietro fino al 18 aprile 1938 dove investe un singolo dollaro d'argento per comprare dieci copie del fumetto Action Comics #1, che contiene la prima apparizione di Superman. Mentre ogni albo, nel 1938, costa solo dieci centesimi, nel 2015 Doc li rivende a 2,5 milioni di dollari. Ecco spiegata l'origine della sua fortuna.

