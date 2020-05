Ritorno al Futuro: in arrivo una reunion virtuale grazie a Josh Gad

Ritorno al Futuro sarà al centro della nuova reunion virtuale organizzata da Josh Gad per la gioia degli appassionati di cinema di tutto il mondo, come accaduto recentemente con I Goonies.

Il teaser pubblicato online non rivela i nomi delle star coinvolte, tuttavia ci si può aspettare delle piacevoli sorprese.

L'appuntamento per assistere alla puntata del format Reunited Apart è per il 9 maggio sul canale YouTube di Josh Gad. L'iniziativa che permetterà ai fan di scoprire qualche nuova curiosità e aneddoto legati a Ritorno al futuro è stata ideata per raccogliere fondi da devolvere a Project HOPE.

Nelle stories la star dei film Disney ha svelato che i fan potranno rivedere insieme Michael J. Fox e Christopher Lloyd, iconici interpreti di Marty McFly e del "Doc" Emmett Brown, e l'attrice Lea Thompson, ma non è da escludersi nemmeno la presenza di guest star a sorpresa.

Reunited Apart ha debuttato online con una reunion del cult I Goonies ricca di momenti divertenti e ricordi legati al passato e all'evento online avevano partecipato Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Martha Plimpton, Kerri Green, Josh Brolin, Joe Pantoliano, e Robert Davi. Presenti all'incontro anche Chris Columbus, il produttore esecutivo Steven Spielberg, il regista Richard Donner e Cyndi Lauper, interprete del brano musicale The Goonies 'R' Good Enough.