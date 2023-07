Ritorno al Futuro: reunion per Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Steven Spielberg alla prima del musical

Il cast di Ritorno al futuro, quindi Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Lea Thompson, si è riunito martedì sera a New York City in una serata di gala per la prima di Ritorno al futuro: Il musical, che è attualmente in programmazione al Winter Garden Theatre di Broadway.

Oltre alle tre star già citate sopra, c'erano anche Don Fullilove (il sindaco Goldie Wilson), Harry Waters Jr. (Marvin Berry), Marc McClure (Dave McFly) e James Tolkan (Signor Strickland).

Il regista e co-sceneggiatore del film Robert Zemeckis - co-produttore del musical - era presente, così come Bob Gale, che ha co-creato e co-scritto la trilogia cinematografica e ha anche scritto il libretto del musical.

Anche Steven Spielberg, produttore esecutivo del film, ha partecipato. C'erano poi il cantante Huey Lewis, che ha fatto un cameo nel film e ha contribuito con due brani alla colonna sonora ("The Power of Love" e "Back in Time", entrambi presenti nel musical), oltre a una varietà di grandi nomi di Broadway al di fuori del franchise come Josh Gad, Bernadette Peters, Kerry Butler, Tommy Bracco, Bebe Neuwirth, Jelani Alladin, Danny Burstein.

Al momento dell'introduzione di Michael J. Fox alla celebrazione post-show, la folla presente gli ha tributato una standing ovation. A proposito avete recuperato il documentario su Fox intitolato Still e disponibile su Apple TV+?