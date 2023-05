Michael J. Fox e la sua battaglia col Parkinson: "So che non arriverò a 80 anni"

In una recente intervista, Michael J. Fox ha parlato in maniera molto limpida della sua vita col Parkinson e di come potrebbe non arrivare a compiere 80 anni.

Nonostante gli sia stato diagnosticato il Parkinson a soli 29 anni, Michael J. Fox non ha mai perso quel carisma e quell'umiltà che lo hanno da sempre contraddistinto, rendendolo un'icona tra i fan. La star di Ritorno al Futuro, però, è ben conscia di come potrebbe non arrivare a compiere 80 anni e purtroppo morire molto prima.

Michael J. Fox e la battaglia con il Parkinson

"So benissimo che non si muore di Parkinson, ma si muore con il Parkinson. Non arriverò a 80 anni" ha dichiarato Michael J. Fox ai microfoni di CBS Sunday Morning.

La vita del grande attore verrà raccontata in Still: la storia di Michael J. Fox; la pellicola, che vede la partecipazione dello stesso Michael J. Fox e di Tracy Pollan, è diretta dal regista premio Oscar Davis Guggenheim e sarà disponibile dal 12 maggio su Apple TV+.

Il film alterna elementi documentaristici, d'archivio e fiction, raccontando la vita straordinaria di Michael J. Fox attraverso le sue stesse parole: l'improbabile storia di un bambino minuto, cresciuto in una base dell'esercito canadese, che è riuscito a raggiungere le vette della celebrità nella Hollywood degli anni '80.

Ritorno al futuro parte III, Michael J. Fox: "Ho rischiato di morire durante uno stunt"

Il racconto della vita pubblica di M. J. Fox, pieno di brividi nostalgici e pagine luminose di cinema, si snoda insieme ad aneddoti sulla sua vita privata mai svelati prima, compresi gli anni che seguirono alla diagnosi, a ventinove anni, del morbo di Parkinson.

L'emozionante reunion con Christopher Lloyd

Al New York Comic-Con del 2022 Michael J. Fox e Christopher Lloyd si sono riuniti e abbracciati sul palco, facendo commuovere i fan di Ritorno al Futuro. Il duo, che ha recitato nel celebre franchise composto da tre film, ha discusso del lavoro sul set e della loro amicizia di lunga data.