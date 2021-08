Ritorno al futuro: la reunion di Michael J. Fox e Christopher Lloyd 36 anni dopo (FOTO)

Per il 36esimo anniversario di Ritorno al futuro, Michael J. Fox e Christopher Lloyd sono tornati nei panni di Marty e Doc e hanno posato insieme per una foto condivisa su Instagram.

Celluloid Heroes never really die, cantavano i The Kinks nel 1972. Ecco, in fin dei conti, sappiamo tutti che due miti quali Michael J. Fox e Christopher Lloyd non moriranno mai e vederli insieme, ancora una volta, non può che addolcirci il cuore. In occasione del 36esimo anniversario di Ritorno al futuro, i due attori hanno posato per una foto condivisa su Instagram in onore dei bei vecchi tempi andati.

Attraverso il suo profilo Instagram, Michael J. Fox ha postato uno scatto che lo ritrae insieme a Christopher Lloyd per celebrare il 36esimo anniversario di Ritorno al futuro. La foto ritrae i due attori all'interno di un golf cart in quello che sembrerebbe un teatro di posa. Sebbene la foto possa suggerire l'idea di un eventuale sequel o reboot del franchise, tale evenienza è davvero poco probabile perché Michael J. Fox si è ritirato dalla recitazione, Robert Zemeckis detiene i diritti del franchise e ha assicurato che bloccherà qualsiasi tentativo di reboot e Christopher Lloyd non sembra essere ben disposto a tornare in un quarto film della saga.

La semplice reunion di Michael J. Fox e Christopher Lloyd, comunque, non può che aver deliziato i loro fan di tutto il mondo. Solo il tempo, ovviamente, negare o confermare l'esistenza di un eventuale quarto episodio del franchise. Ciò che è certo, però, è che la trilogia originale non sarà mai dimenticata e ha già guadagnato un posto fondamentale nella storia del cinema.

Distribuito nel 1985, Ritorno al futuro racconta la storia di Marty McFly, un teenager che viene accidentalmente mandato indietro nel 1955 da una DeLorean che viaggia nel tempo grazie al cosiddetto flusso canalizzatore, un meccanismo inventato dallo scienziato Doc Emmett Brown. Dopo aver casualmente modificato la consequenzialità degli eventi nel passato, Marty rischia di non nascere. Per questo, dovrà fare di tutto per far incontrare e innamorare i suoi genitori.

Il cast del primo film comprende anche i nomi di Lea Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson. Ritorno al futuro è stato accolto in modo straordinario da pubblico e critica e ha ottenuto circa 390 milioni di dollari nei box-office di tutto il mondo. Come riportato da Screen Rant, i due sequel sono stati distribuiti da Universal nel 1989 e nel 1990.