Ritorno al futuro: Lea Thompson svela qual è il suo film preferito della trilogia

Intervistata da People, Lea Thompson ha svelato quale dei tre film di Ritorno al futuro è tutt'oggi il suo preferito, spiegando anche il motivo che, a suo dire, rende la saga ancora amata dopo decenni.

L'attrice ha dichiarato di essere grata di essere conosciuta per questo film così longevo e con un ruolo così bello e importante come quello della madre di Marty, Lorraine Baines.

Il Ritorno al futuro preferito di Lea Thompson

"Per me è il primo Ritorno al Futuro, perché è una sceneggiatura perfetta. E da regista, posso apprezzarne la sintesi" racconta l'attrice.

L'attrice svela anche un aneddoto sui successivi capitoli di Ritorno al futuro:"La verità è che Ritorno al Futuro 2 e 3 dovevano essere in origine un solo film, poi vennero divisi in due. Quindi non furono costruiti come il primo. È proprio una sceneggiatura perfetta".

Lea Thompson e Michael J. Fox in una scena di Ritorno al futuro

All'epoca, quando girarono Ritorno al futuro, non c'era alcun accordo per i successivi due capitoli e il cast non sapeva che avrebbero partecipato ad una vera e propria trilogia, una delle più famose nella storia del cinema.

Le preferenze di Lea Thompson e la magia di Ritorno al futuro

Il capitolo di Ritorno al futuro che l'attrice mette all'ultimo posto è il terzo ma semplicemente per una questione di spazio per il suo personaggio:"Nel terzo non avevo una parte molto importante, quindi per me naturalmente è fuori. Ma so che quello è il preferito di Christopher Lloyd". Il motivo? Pare sia l'unico film in cui Christopher Lloyd bacia una donna (Mary Steenburgen).

Christopher Lloyd in una scena di Ritorno al futuro - Parte III

Nonostante non abbia mai guardato il film con le sue figlie perché rimasero traumatizzate dalla scene in cui baciava diversi uomini nella serie Caroline in the City, Lea Thompson è affascinata dalla magia che tutt'oggi avvolge la saga:"È davvero una gioia quando guardiamo il pubblico durante uno di quei talk e metà delle persone non era nemmeno nata quando il film è uscito. È eccezionalmente bello".