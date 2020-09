Ritorno al Futuro: lo sceneggiatore svela la scena del film che lo imbarazza ancora oggi

Per gli appassionati di cinema, Ritorno al Futuro è ormai un classico, un cult tra più memorabili di sempre. Ma anche un film così amato da critica e pubblico, non è privo di difetti, e secondo lo sceneggiatore della pellicola, Bob Gale, questi sarebbero evidentissimi in una scena in particolare per la quale ancora oggi prova imbarazzo.

Per Gale, che ha collaborato con il regista Robert Zemeckis alla stesura dello sript di Ritorno al Futuro, la scena del ballo in cui la stessa esistenza di Marty viene messa a rischio a causa di un "piccolo" cambio di piani nel corso della serata (e che trovate qui riproposta) è ancora oggi causa di imbarazzo per una ragione ben precisa.

"Vi confesso che questa cosa mi secca ogni volta che la rivedo" racconta lo sceneggiatore ai microfoni di Comicbook "Non avevamo più tempo per perfezionare gli effetti speciali per la scena di Johnny B. Goode, quando Marty comincia a svanire. C'è questa inquadratura in cui guarda la sua mano che sta scomparendo, è c'è questo buco al suo interno... Non era davvero così che doveva sembrare".

E continua, spiegando "È semplicemente... Tutti gli altri stanno svanendo, e noi perché vediamo un buco nella sua mano? Il motivo è che dovevamo rispettare le scadenze. Non avevamo più tempo per l'ILM [Industrial Light & Magic, la compagnia addetta agli effetti visivi] di ripensare e realizzare meglio quella parte". "Questo sarebbe la cosa più mi reca fastidio ancora oggi".

La frustrazione di Gale per una simile situazione, causata da una mancanza di tempo materiale per poter realizzare la scena di Ritorno al futuro proprio come era stata pensata, è comprensibile, ma d'altronde di aneddoti come questi ne è piena la storia del cinema, e in certi casi possono anche essere visti come un bizzarro valore aggiunto al film e all'avventura che è stata la sua lavorazione. E voi cosa ne pensate? Siete convinti anche voi che si tratti di un difetto così "imperdonabile"?