Ritorno al futuro, Michael J. Fox rimpiange di non aver preso un oggetto dal set

Michael J. Fox è impegnato nella promozione del suo memoir Future Boy, e di recente ha partecipato ad un evento online in cui era previsto un momento di Q&A con il pubblico.

Nel corso della conversazione, Michael J. Fox ha raccontato quali oggetti conserva ancora dai set delle sue produzioni e quali rimpiange di non aver preso.

Michael J. Fox rimpiange un oggetto di Ritorno al futuro

In merito a Casa Keaton, Fox ha confessato di aver tenuto una balena di ottone sopra il lavello e i fornelli: "Era un oggetto in ottone che ho preso, ma niente di prezioso".

Michael J. Fox in una scena di Ritorno al futuro

Tuttavia, il grande rimpianto riguarda Ritorno al futuro: non portò via con sé la chitarra rossa Gibson ES-345 che suonava nella scena del ballo: "Sono stato stupido. Avrei dovuto prendere quella dannata chitarra" ha confessato.

Lo strumento, con cui Marty McFly esegue Johnny B. Goode, risulta scomparso da anni.

Che fine ha fatto la chitarra di Marty McFly?

Qualche tempo fa, anche Lea Thompson ammise di non sapere dove sia finita la chitarra: "Non ho idea di come sia potuta sparire. All'inizio ho pensato che uno dei responsabili degli oggetti di scena l'avesse tenuta, ma era troppo costosa perché non finisse da qualche parte".

Inoltre, nessuno pensò di portarsi via qualcosa dal set del primo Ritorno al futuro: "Non eravamo come quelli di Star Wars che si portavano via tutto. Io ho solo il vestito, le scarpe e i gioielli del ballo".

Il nuovo libro di Fox, Future Boy, uscito il 14 ottobre, ripercorre invece la sua intensa esperienza tra i set di Casa Keaton e Ritorno al futuro, due produzioni che lo hanno trasformato in un'icona di generazioni. L'attore divenne famoso proprio grazie al ruolo di Marty McFly accanto a star come Christopher Lloyd nel ruolo di Doc Brown.