Dal cappello di Johnny Depp alla giacca di Ritorno al Futuro: oggetti di scena all'asta

Il cappello di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare

Prop Store, il celebre negozio di oggetti di scena, ha annunciato che a dicembre si terrà l'asta che comprenderà anche il cappello di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi, il fedora indossato dal Joker di Jack Nicholson, la giacca di Michael J. Fox in Ritorno al Futuro, nonché la spada laser di Obi-Wan, brandita da Ewan McGregor in Star Wars - La vendetta dei Sith ma anche la giacca di Tom Cruise in Top Gun.

Dei film che hanno fatto la storia del cinema, a rimanere nel cuore di intere generazioni sono anche e soprattutto alcuni oggetti di scena che rendono determinate opere ancora più memorabili. Collezionisti cinefili sparsi per il globo non potranno far altro che drizzare le antenne dopo che Prop Store, il famoso negozio di oggetti di scena che ospita un'incredibile collezione di cimeli cinematografici, ha annunciato che terrà la sua asta annuale all'inizio di dicembre, esponendo numerosi oggetti di scena che dovrebbero raggiungere un valore di oltre 5 milioni di dollari.

La giacca di Michael J. Fox in Ritorno al Futuro 2, all'asta nel 2020

Johnny depp immerso nel lussureggiante fogliame hawaiano in Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare

In totale, saranno circa 900 gli oggetti protagonisti dell'asta, tra cui spiccano alcuni elementi che chiunque in fondo vorrebbe avere nella propria casa. Segnaliamo, ad esempio, la presenza del cappello indossato da Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare, che parte da un prezzo tra i 13.000 e i 19.000 dollari, il fedora viola indossato da Jack Nicholson quando negli anni ottanta interpretava l'indimenticabile Joker nel Batman di Tim Burton: un oggetto del genere dovrebbe valere tra i 26 ed i 38mila dollari. Sarà poi esposta all'asta anche la giacca indossata da Michael J. Fox nel secondo capitolo della saga di Ritorno al futuro, per la quale si parte da un prezzo tra i 15.000 e i 21.000 dollari, la spada laser di Obi-Wan Kenobi che veniva brandita da Ewan McGregor in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e che Prop House si aspetta che venga venduta per un massimo di 155mila dollari.

Per quanto riguarda i collezionisti che amano le giacche, potrebbe essere di loro gradimento la giacca indossata da Tom Cruise quando interpretava Pete "Maverick" Mitchell in Top Gun. Non mancheranno poi altri oggetti di scena iconici, come gli stivali che Julia Roberts indossava in Pretty Woman, la giacca di pelle rossa di Brad Pitt da Fight Club e la cravatta di un altro Joker, quello di Heath Ledger, da Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. L'appuntamento con l'asta Unique Entertainment Memorabilia di Prop Store durerà 2 giorni e si terrà l'1 e 2 dicembre 2020.