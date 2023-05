Ritorno al Futuro, Michael J. Fox su un reboot: "Potete farlo, io sono già stato pagato"

Michael J. Fox ha parlato della possibilità che venga realizzato un reboot del film cult Ritorno al Futuro, svelando in modo ironico perché non avrebbe problemi all'idea di una nuova avventura di Marty McFly.

L'attore è stato intervistato da Variety e ha risposto alle domande sulla possibilità di un progetto senza il cast originale.

I commenti di Fox su un possibile reboot

Michael J. Fox ha spiegato: "Non sono un fanatico. Fate quello che volete, è il vostro film. Io sono già stato pagato".

L'attore ha però ammesso che non la ritiene una buona idea girare un reboot di Ritorno al futuro: "Non penso che ci sia la necessità di farlo. Penso che Robert Zemeckis e Bob Gale siano stati davvero intelligenti. Non penso che ci sia il bisogno di un reboot perché non chiarirebbe nulla. Troverete un modo migliore per raccontare la storia? Lo dubito".

Michael ha inoltre accennato all'ipotesi che si fosse pensato a un quarto capitolo della storia: "Sono certo che qualcuno ci avesse pensato. Ma ero nelle prime fasi del Parkinson a quel punto, quindi non so se avrei voluto tornare sul set. Dopo che la Parte 3 aveva ottenuto dei buoni risultati, avrebbero potuto esserci delle conversazioni, ma non sono mai stato coinvolto".

L'opinione di Christopher Lloyd

Christopher Lloyd ha parlato della possibile produzione di un sequel dichiarando: "Mi piacerebbe realizzare un sequel, ma penso che Bob Zemeckis e il produttore Steven Spielberg sentivano di aver raccontato totalmente la storia in tre episodi. Ma se qualcuno avesse un'idea brillante che giustificasse un quarto film potrebbe accadere".

La star ha aggiunto commentando il feeling con Michael J. Fox: "Eravamo a nostro agio tra di noi. Non ho dovuto lottare con Michael. Non c'è mai stato un conflitto. Andavamo d'accordo. E non si è mai fermata quella sensazione. Penso che potremmo andare sul set e rifarlo dopo tutti questi anni senza nemmeno dover pensare al rapporto tra Marty e Doc".