Ritorno al futuro, Michael J. Fox odiava guidare la DeLorean nella trilogia: "Era una macchina di me**a"

Nonostante l'iconicità della DeLorean in Ritorno al futuro, Michael J. Fox ha rivelato di aver detestato guidarla praticamente per tutto il tempo. L'attore ha interpretato Marty McFly nella trilogia e ha girato molte scene all'interno dell'auto, il veicolo che lui e il dottor Emmett Brown (Christopher Lloyd) usavano per viaggiare nel tempo.

In concomitanza con il il 40° anniversario dell'uscita del primo film nel 1985, Fox ha pubblicato Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum. Il libro, pubblicato il 14 ottobre, è un racconto in prima persona del periodo in cui Fox ha girato la pellicola all'età di 23 anni.

In Future Boy, Fox ha descritto con sincerità la sua esperienza durante le riprese delle scene all'interno della DeLorean. Data la popolarità dell'auto nella cultura popolare, sa bene che la maggior parte del pubblico penserebbe che una scena del genere sarebbe stata "fantastica" da girare. L'attore ha però sfatato questo mito sottolineando che il veicolo, ormai fuori produzione, era "una macchina di merda" che sembrava bella solo grazie al lavoro della troupe degli effetti speciali.

Venezia 2015 - la macchina di Ritorno al Futuro parcheggiata davanti al palazzo del cinema

DeLorean, l'auto da sogno diventata un incubo

"So cosa state pensando... sarà stato fantastico guidare quell'auto! All'inizio lo pensavo anch'io, ma presto ho odiato guidarla. Prima di tutto, ammettiamolo: è una macchina di m***a. Lenta in accelerazione, con finiture scadenti... e questo prima che la nostra troupe degli effetti speciali aggiungesse il proprio contributo (ovvero diversi milioni di dollari)", ha ricordato Fox.

"Quegli accessori improvvisati - il flusso canalizzatore, i vari orologi e gli ornamenti - tendono ad essere piuttosto grezzi, metallici e taglienti. Dopo quella prima notte al volante e per il resto del film, le mie mani erano piene di lacerazioni, le nocche contuse e i gomiti ammaccati per aver sbattuto contro la console. Come si dice nel mondo dello spettacolo, il dolore è temporaneo, il film è per sempre".

L'aneddoto di Fox aggiunge un tassello significativo alla mitologia in continua espansione della storia dietro le quinte di Ritorno al futuro. Questa rivelazione svela in parte la "magia del cinema", compreso il lavoro svolto dal team degli effetti speciali. Anche se il risultato finale è molto amato e continua a resistere nel tempo, per Fox è stato davvero un incubo.

Still: un film di Michael J. Fox: un primo piano di Michael J. Fox

Michael J. Fox e le ultime dichiarazioni sulla malattia

"Vorrei semplicemente non svegliarmi più un giorno. Sarebbe davvero fantastico. Non voglio che la mia morte sia drammatica", ha detto Fox in una recente intervista al The Sunday Times e poi in lunga intervista al britannico The Times, dove ha anche condiviso i suoi pensieri dopo 35 anni di convivenza con il Parkinson.

L'attore ha proseguito: "Mi è stata diagnosticata la malattia neurodegenerativa nel 1991, quando avevo 29 anni. Non c'è una linea temporale, non ci sono fasi che si attraversano, non come accadrebbe, ad esempio, con il cancro alla prostata - ha spiegato a proposito della sua diagnosi - non sono molte le persone che hanno il Parkinson così giovani. È una malattia molto più misteriosa ed enigmatica. Non voglio inciampare sui mobili o sbattere la testa. Posso camminare, ma non è bello ed è un po' pericoloso - ha continuato l'attore - con il Parkinson, il cervello subisce danni progressivamente nel corso degli anni". E riguardo alla sua morte, ha aggiunto: "Anche questa è un'altra cosa. Per ora non ho avuto tempo di pensarci, ma vorrei che fosse serena".