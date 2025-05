Michael J. Fox torna sul set in occasione della stagione 3 di Shrinking

Apple TV+ ha annunciato che Michael J. Fox ritornerà a recitare in occasione della stagione 3 di Shrinking, la serie con star Jason Segel e Harrison Ford.

La star di Ritorno al futuro sarà una guest star delle puntate inedite, tuttavia non sono stati svelati i dettagli del suo personaggio.

L'arrivo della star nel cast

Secondo le fonti di Deadline, il ruolo affidato a Michael J. Fox dovrebbe essere legato a Paul Rhoades, il terapista interpretato da Harrison Ford.

Still: un film di Michael J. Fox: un primo piano di Michael J. Fox

Alla fine della prima stagione di Shrinking, infatti, si è scoperto che il protagonista soffre di Parkinson, la malattia con cui l'attore lotta nella vita reale da oltre tre decenni.

Il co-creatore dello show, Bill Lawrence, ha già collaborato in passato con Michael in occasione di Spin City, serie che gli ha permesso di fargli ottenere il suo quinto premio Emmy.

La star, per il piccolo schermo, ha recitato in vari progetti come The Michael J. Fox Show, The Good Wife, Scrubs, Rescue Me, Boston Legal, Curb Your Enthusiasm e Designated Survivor. Nel 2020 Michael era inoltre apparso nello show The Good Fight, lo spinoff di The Good Wife.

Cosa racconta la serie

Shrinking è stata creata da Lawrence, Jason Segel e Brett Goldstein e racconta la storia di Jimmy (Segel), un terapista che inizia ad andare contro le regole e dire ai suoi pazienti esattamente quello che pensa. L'uomo si ritrova così a compiere dei cambiamenti importanti nella vita delle persone.

Nel cast ci sono anche Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwel, Ted McGinley, Sherry Cola, Isabella Gomez, e Jeff Daniels che avrà la parte del padre di Jimmy.