Ritorno al futuro: arriva una nuova linea di abbigliamento per i fan della saga

Una nuova linea di abbigliamento targata Ritorno al futuro sta facendo impazzire i fan del film di fantascienza con Michael J. Fox e Christoper Lloyd. Proprio i due attori hanno dato la notizia su Twitter, svelando il lancio di un nuovo merchandise store ricco di magliette, felpe e cappelli decorati con frasi iconiche, immagini cult e grafiche anni '80. Ogni capo contiene un riferimento all'indimenticabile saga che non smette di fare proseliti anche a distanza di quasi 40 anni, come la maglia indossata dai due protagonisti, che recita orgogliosamente "Outatime Since 85".

Dopo giorni di indizi sui social, la nuova collezione di Ritorno al futuro è finalmente ufficiale e non è una linea di abbigliamento a tema nerd qualunque. Il design dei nuovi pezzi è infatti opera di Michael J. Fox e Christoper Lloyd in persona, a dimostrazione di come i due abbiano mantenuto un rapporto d'amicizia e di collaborazione anche fuori dal set in tutti questi anni.

Ritorno al futuro: una saga immortale

Per chi avesse vissuto in una caverna fino a oggi, Ritorno al futuro è un classico della commedia di fantascienza anni '80. Nel 1985 fu diretto da Robert Zemeckis e raccontò la storia di Marty McFly (Michael J. Fox), un adolescente californiano che viaggia indietro nel tempo con l'aiuto del dottor Emmett Brown (Christoper Lloyd). Il ragazzo atterra direttamente negli anni '50, dove incontra una versione coetanea dei suoi genitori e deve sincerarsi che i due si innamorino, per non rischiare di scomparire dalla faccia della Terra. Al primo film seguirono Ritorno al futuro parte 2 e 3, più una serie televisiva animata nei primi anni '90.

Ritorno al futuro: la reunion di Michael J. Fox e Christopher Lloyd al New York Comic-Con

Gadget e vestiti sono al momento l'unica novità in vista per la saga di Ritorno al futuro, che ancora non è stata coinvolta nel business del remake hollywoodiano. Il regista Robert Zemeckis e lo sceneggiatore Bob Gale hanno più volte sostenuto di non aver intenzione di rimettere le mani sulla storia, ma non è dello stesso parere Michael J. Fox. In una recente chiacchierata con ET Online, l'attore ha infatti dichiarato che sarebbe entusiasta di vedere una nuova versione del suo Marty McFly, specilamente se fosse interpretato da una ragazza.

In attesa di vedere se un nuovo Ritorno al futuro con gender swap sarà mai realizzato, ai fan non resta che cullarsi nella nostalgia dell'originale, magari regalandosi qualcosa dal nuovo merchandise store apposito.