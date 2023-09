Ritorno al futuro: Il Musical, il consiglio di Michael J. Fox all'interprete di Marty McFly

Dopo aver interpretato William Miller in Almost Famous: Il Musical, Casey Likes è tornato a Brodway con un ruolo ancora più iconico, quello di Marty McFly in Ritorno al Futuro: Il Musical. "Da grandi poteri derivano grandi responsabilità" direbbe qualcuno, ma Likes non ha nulla da temere grazie agli incredibili consigli di Michael J. Fox.

Casey Likes a 21 anni si è già fatto conoscere come uno dei migliori interpreti di musical e dal 3 agosto, ogni sera per 2 ore e 40 minuti, l'attore si trasforma nell'adolescente più amato degli anni '80, alle prese con viaggi nel tempo e scienziati "pazzi" nello spettacolo di Broadway Ritorno al Futuro: Il Musical.

Da Marty a Marty: le parole scaccia ansia di Michael J. Fox

Ma come ha gestito il giovane attore "l'ansia da prestazione"? Se da un lato ha sentito fin da subito la responsabilità di affrontare un ruolo decisamente importante nell'immaginario collettivo, dall'altra ha potuto contare sui consigli di chi, quel ruolo, lo ha reso indimenticabile: Michael J. Fox. Alla serata di apertura, infatti, l'attore era presente in sala insieme al regista di Ritorno al futuro Robert Zemeckis e al produttore Steven Spielberg. Poco prima che Casey Likes entrasse in scena, Fox gli ha detto le parole di cui aveva bisogno, da Marty a Marty: "Spacca tutto! Se ti impegni puoi ottenere quello che vuoi".

"Ho aperto la porta e ho iniziato lo spettacolo", ha detto Likes ricordando quel momento, sottolineando come fosse decisamente scosso dall'incontro con uno dei suoi idoli di sempre: "grazie a Dio era la prima sera e la gente ha applaudito a lungo, perché stavo ancora elaborando quello che era successo".